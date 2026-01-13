Más de 150 médicos de Atención Primaria de Jerez están llamados a la huelga del 13 y 14 de enero
El Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria denuncia que las consultas de los centros de salud padecen "desde hace años una financiación insuficiente y problemas en la gestión y la organización"
Nueva zona de aparcamiento para unos 100 coches en la Hijuela de La Marquesa de Jerez
El Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria (SMP), en el marco de las reivindicaciones médicas por un cambio legislativo que regule sus condiciones laborales, ha convocado una huelga nacional de los médicos de Atención Primaria para los días 14 y 15 de enero, simultáneamente a las huelgas convocadas por otros sindicatos médicos de la agrupación APEMYF.
En Jerez, más de 150 facultativos están llamados a secundar la movilización. El SMP explica que "desde hace décadas las condiciones laborales de los profesionales médicos han estado regidas por un marco laboral-legislativo que no tiene en cuenta las peculiaridades de nuestro desempeño. Tampoco contamos con una representación efectiva en los espacios en los que se negocian estas condiciones, lo que influye en que muchas de las decisiones en relación a nuestra situación laboral no nos son beneficiosas, y en muchos casos suponen un agravio comparativo con los profesionales sanitarios del resto de categorías".
El Ministerio de Sanidad tiene una propuesta de borrador de Estatuto Marco para sustituir al actual, vigente desde el año 2003. "Consideramos que es un momento clave para que el colectivo médico reclamemos mejoras y se corrijan los déficits que tiene la normativa actual, padecidos durante muchos años y que tanto han perjudicado a las médicas y médicos de la sanidad pública en todas y cada una de las comunidades autónomas de España", detalla el comunicado del sindicato.
SMP, junto al resto de asociaciones y sindicatos que forman parte de APEMYF, han llevado al Ministerio una propuesta de Estatuto Médico y Facultativo donde se recogen "de manera justificada todas estas mejoras reclamadas para la profesión médica". "La Atención Primaria en Andalucía, la que debería ser la base del sistema, padece desde hace años una financiación insuficiente y problemas en la gestión y la organización del trabajo que hacen que no esté dando una respuesta adecuada a las necesidades de la población. Dentro de la Atención Primaria las consultas médicas son las más afectadas, debido a que asumen cada vez más funciones, atienden en primera línea a toda la población, soportan una gran presión asistencial y tienen importantes demoras para poder acceder a ellas. Los médicos de Atención Primaria sufren las consecuencias de esto y supone en su día a día una sobrecarga laboral excesiva, en muchos casos dañina, que es cada vez más difícil de asumir", subraya el sindicato.
Reivindicaciones de los médicos al Ministerio de Sanidad
- Una clasificación profesional equitativa que reconozca las exigencias formativas y de responsabilidad de la profesión médica y otras profesiones facultativas que vaya acompañada de un reconocimiento retributivo.
- Limitación de la jornada similar al resto de categorías a los que sí se les respeta el derecho al descanso y conciliación a pesar de prestar servicio las 24 horas de los 365 días del año. Es inadmisible la falta de equidad actual: para los médicos se mantienen jornadas diarias de 24 o 17 horas seguidas y semanales aumentadas hasta 45 horas (última propuesta del Ministerio) cuando para otros el límite diario es menor, y el semanal es de 35 horas e incluso se les bonifica por el esfuerzo de trabajar cubriendo distintos horarios y en horario nocturno. La situación de a mayor responsabilidad y dificultad, peores jornadas y condiciones laborales tiene que finalizar cuanto antes.
- El reconocimiento de la penosidad y los riesgos inherentes de la profesión médica para nuestra salud y nuestras vidas mediante la aplicación de índices correctores que permitan la jubilación anticipada sin merma económica.
- Establecer límites en la sobrecarga asistencial de los médicos de Atención Primaria es urgente. La degradación del ejercicio profesional actual por estar sometidos al estrés continuo de ejercer con un exceso de citas con una escandalosa falta de tiempo, y en numerosas CCAA también de medios diagnósticos, está generando un estrés laboral desmedido y el abandono de la Atención Primaria por parte de los médicos especialistas poniendo en riesgo la continuidad del sistema nacional de salud y su sostenibilidad. Urge tomar medidas correctoras universales de esta situación en todo el territorio nacional para lo que se propone establecer un límite asistencial de 25 pacientes por jornada laboral.
También te puede interesar
Lo último