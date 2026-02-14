El Ayuntamiento de Jerez cumplió con las reglas fiscales al cierre de 2025

El Ayuntamiento de Jerez cumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, según se recoge en los datos de la liquidación correspondiente al cuarto trimestre del pasado año. Según ha apuntado el delegado de Economía, Francisco Delgado, en un comunicado, este "hito" se consigue por segundo año consecutivo cumpliendo así con dos de las tres reglas fiscales impuestas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El edil explicó: "La revisión de nuestros indicadores financieros demuestra que contamos con una salud económica sólida y estable; los datos son realmente buenos y constituyen un indicador clave de que seguimos avanzando por el camino de la estabilidad y el encauzamiento financiero como consecuencia de una gestión económica consecuente, eficaz y responsable”.

Según Delgado, en "el avance de la liquidación presupuestaria de 2025 el Ayuntamiento cumple con dos de las tres reglas fiscales fundamentales". Por un lado, menciona la estabilidad presupuestaria "ya que la previsión es que el Ayuntamiento cierre el ejercicio con superávit, algo fundamental para la sostenibilidad de las finanzas públicas”. En cuanto a la regla de gasto "se ha cumplido también el objetivo de no superar el límite de gasto público fijado, evitando así que este aumente de forma descontrolada de un año para otro”. Así, de los 233 millones de tope de gasto que tenía se han usado finalmente unos 230 millones.

Mientras tanto, el nivel de endeudamiento sigue incumpliéndose pero, según el edil de Economía "se ha logrado contener el endeudamiento financiero, el tercer pilar de la sostenibilidad financiera, evitando así un crecimiento desmedido de la deuda municipal, algo que sí ocurrió durante la anterior etapa socialista cuando el incremento superó los 300 millones en solo ocho años". La deuda financiera del conjunto del Ayuntamiento (consistorio y empresas municipales) al cierre del cuarto trimestre fue de 962,8 millones, en torno a 1,8 millones más que en el mismo periodo de 2024.

No obstante, estos cierres deben ahora ratificarse con la liquidación definitiva del Ayuntamiento puesto que estos corresponden al cierre del cuarto trimestre. Al respecto, Francisco Delgado indicó: "A pesar de que queda mucho trabajo por hacer, estamos ante un avance significativo en nuestro objetivo de alcanzar un equilibrio financiero sostenible para el Ayuntamiento que asegure solidez financiera, transparencia y confianza ciudadana, evitando que las futuras generaciones asuman cargas que no le corresponden o hipotecando ingresos futuros del municipio para pagar gastos presentes”.

El edil acabó concluyendo que la revisión de estos indicadores confirma "que se está haciendo un buen trabajo desde el Área Económica y que el Gobierno de María José García-Pelayo tiene muy clara su estrategia y su hoja de ruta para que la situación de las finanzas municipales no sea un obstáculo para el crecimiento y desarrollo de la ciudad”.