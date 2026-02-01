Ayuntamiento de Jerez y EIGO Center ponen en marcha ‘Saber a futuro’ para alumnos de Secundaria

La delegada de Educación, Nela García, ha realizado una visita a las instalaciones de EIGO Center en compañía de su director, Luis Romero, y José Naranjo, director de ‘Canela y Clavo’, y ha tenido la oportunidad de conocer la sede de la empresa que ofrece una nueva actividad educativa al alumnado de tercero y cuarto de Enseñanza Secundaria Obligatoria a través de un proyecto gratuito, práctico y vivencial que combina nutrición, salud y cocina denominada ‘Saber a futuro’.

Se trata de una propuesta que tiene como objetivo fomentar entre los estudiantes una alimentación saludable, consciente y sostenible, conectándolos con la creatividad culinaria y con las oportunidades profesionales del sector hostelero.

En este sentido, un experto en cocina impartirá una charla sobre los beneficios de una alimentación sana y equilibrada, se desarrollará una dinámica práctica y participativa con el título ‘Diseña tu desayuno ideal’, un taller de cocina participativa y una degustación final.

Además, esta iniciativa, que se llevará a cabo en EIGO Center facilitará orientación relacionada con la ‘Formación Profesional en Hostelería y Turismo’ con la finalidad de que los alumnos tengan información útil ante un posible futuro formativo y laboral vinculado con este sector.

La Delegación de Educación enviará una ficha explicativa a todos los centros educativos para su conocimiento y difusión entre el profesorado y que puedan solicitar, mediante sede electrónica, su participación en esta actividad que comparte los mismos valores que las que están contempladas en la programación ‘Jerez Educa’ con la idea de complementar las enseñanzas que se reciben en clase, enriqueciendo la formación de los estudiantes de una manera atractiva y experimental.