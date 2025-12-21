La FP gastronómica tendrá 4 nuevos ciclos en Jerez el curso que viene

La Junta de Andalucía ha concedido esta semana tres nuevos ciclos formativos en Jerez, ciclos de carácter privado que comenzarán a impartirse a partir del próximo curso escolar. En concreto, se ha autorizado la realización de dos ciclos formativos de grado medio, uno de Cocina y Gastronomía y otro de Servicios en Restauración; y tres ciclos formativos de grado superior, uno de Dirección de cocina, otro de Dirección de Servicios de restauración y otro de gestión de alojamientos turísticos.

Esta nueva oferta educativa corresponde al centro docente privado de formación profesional ‘Eigo Center’ (Espacio Internacional de Gastronomía y Ocio), situado en la calle Einstein, 5.

La alta demanda que está generando la FP en los últimos años ha hecho que muchas empresas de carácter privado hayan aterrizado en apenas unos cursos en Jerez, una circunstancia que contrasta, como han venido denunciando colectivos de educación como Marea Verde o los sindicatos, con la escasa oferta de la escuela pública.

De cualquier forma, y viendo el potencial de la ciudad dentro de la gastronomía, con las Estrellas Michelin conseguidas en los últimos años por chefs como Ángel León, Juanlu Fernández e Israel Ramos, el interés por estos estudios de FP es cada vez mayor.

De hecho, actualmente en Jerez sólo el IES Lola Flores ofrece, a nivel público, el grado Superior en Dirección de Cocina, además de los ciclos de grado medio Cocina y Gastroomía y Hostelería y Turismo. Dentro de la oferta pública y dentro de este ámbito destaca también el IES Asta Regia, que cuenta con el grado medio de Panadería, Repostería y Confitería.

La nueva oferta formativa será de 120 estudiantes repartidos entre en dos grupos de 15 alumnos para el ciclo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, otros 15 en dos grupos para el Grado Medio de Servicios de Restauración, y la misma cantidad para los tres ciclos Superiores de Dirección de Cocina y Dirección de Servicios de Restauración. El de Gestión de alojamientos turísticos también contará con 30 plazas, es decir, dos grupos de 15 alumnos. Las clases se darán en horario matinal.

Una apuesta decidida

El Espacio Internacional de Gastronomía y Ocio recuperará las instalaciones de la antigua Escuela de Hostelería, instalaciones acondicionadas perfectamente para la formación que se pretende llevar a cabo, y que tras años de inactividad, retornarán a la vida.

La intención de sus impulsores no es otra que, de un lado, recuperar y actualizar un edificio histórico en la ciudad, pues formó a varias generaciones desde 1995, y convertirlo “en un hub gastronómico y educativo, orientado a la profesionalización del sector y a la dinamización culinaria de la ciudad”, asegura Luis Romero, uno de sus responsables.

Su funcionamiento oficial coincidirá con la celebración en la ciudad de la Capitalidad Gastronómica en 2026, a la que Eigo Center se incorpora como agente activo del proyecto, “impulsando así actividades gastronómicas, colaboraciones, jornadas formativas y acciones culturales que refuercen la candidatura de la ciudad como destino culinario de referencia en España”.

En este sentido, en los últimos meses ya se han puesto en marcha algunos proyectos interesantes que esperan consolidarse este mismo año. En concreto, hablamos del ‘Máster del Mar by Aponiente’, una iniciativa que tuvo su punto de partida el pasado mes de octubre y que desde el restaurante de Ángel León valoran “positivamente” pues a él acudieron alumnos de países como Perú, Colombia, Grecia o México.

En total, fueron 10 días intensivos en los que se combinaban formación teórica con prácticas reales en cocina, sala, bodegas, esteros y lonjas.

Asimismo, el nuevo espacio ha cerrado "acuerdos con hoteles, restaurantes y empresas de la provincia, para que el alumnado realice sus prácticas gracias a acuerdos con cadenas y establecimientos de referencia como Meliá Sancti Petri o Barceló", destacan sus responsables.

Además de su actividad educativa y formativa, la intención de Eigo Center es consolidarse como un punto de encuentro gastronómico en Jerez, con la organización de catas, eventos, talleres y acciones culturales abiertas a la ciudadanía.

Dentro del proyecto se encuentra también la recuperación del antiguo bar de la Esuela de Hostelería, Gallopedro, un establecimiento que tenía en su momento vocación de servicio público, un objetivo a rescatar, devolviendo la actividad a este este histórico espacio gastronómico local.