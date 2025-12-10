El Ayuntamiento de Jerez firma un convenio con Endesa para facilitar la gestión de las ayudas para consumidores vulnerables

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y Rafael Sánchez Durán, director para el Territorio Sur (Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla) de Endesa, han firmado un convenio de colaboración para la implementación del 'Proyecto Confía' destinado a la atención a personas consumidoras vulnerables en nuestra ciudad y la coordinación del pago de ayudas municipales por deudas generadas en relación con el suministro de electricidad y gas.

La regidora ha asegurado tras la firma que “es un convenio bueno para los jerezanos que lo pasan peor porque estamos posibilitando que cuando una persona no pueda pagar el recibo de la luz inmediatamente el trabajador social accede a una plataforma habilitada por Endesa haciendo posible el pago fraccionado o aplazarlo pero lo más importante: impedir que se corte la luz a quien está bajo una situación de vulnerabilidad”.

García-Pelayo ha agradecido a Endesa la creación de esta plataforma “por el corazón que ha demostrado creando esta herramienta ya que hacemos que los ciudadanos vivan un poco mejor. El Ayuntamiento ya trabaja con estas personas y dedicamos una cantidad muy importante, más de 4 millones de euros, para diferentes ayudas…No miramos para otro lado porque lo más importante para un servidor público es atender a estas personas”, ha concluido.

Gracias a la aplicación de este proyecto, los servicios sociales del Consistorio podrán acceder a información sobre las facturas de suministro de las personas a las que atienden. De este modo, podrán mediar de forma más ágil con la compañía eléctrica a través de esta plataforma para gestionar pagos, aplazamientos, modificaciones en el modelo de consumo y otras medidas destinadas a consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social.

El número de beneficiarios, clientes de Endesa, que disfrutan del bono social en Jerez se sitúa en unos 9.500 hogares. De ellos, unos 4.350 son considerados vulnerables, según los criterios y descuentos establecidos por la normativa estatal mientras que 5.150 son vulnerables severos. Cabe recordar que el Ayuntamiento abonó durante 2024 casi 1.300 ayudas destinadas al pago del recibo de la luz.

“Para nosotros Jerez es un ayuntamiento ejemplar por su vocación de servicio y esa distribución que tiene de atención al ciudadano y esperamos que la renovación de estos 9.500 vecinos y muchos más que no saben que tienen derecho a acceder a esta plataforma la podamos hacer con esta herramienta por lo que deseamos que todos los vecinos de Jerez estén bien atendidos”, ha remarcado Rafael Sánchez Durán.

Esta alianza representa un avance significativo en la gestión de actuaciones frente a la pobreza energética en esta provincia. Anteriormente, el proceso de intercambio de información podía generar retrasos en la fluidez de los datos, lo que a veces propiciaba demoras en la mediación y adopción de medidas de mejora. La implementación del ‘Proyecto Confía’ agilizará este proceso, brindando un apoyo más rápido y efectivo a quienes lo necesitan.

El innovador proyecto desarrollado por Endesa se gestiona con tecnología web y API (Interfaz de Programación de Aplicaciones), lo que facilita la comunicación entre todos los actores involucrados y asegura la transparencia y trazabilidad de cada gestión realizada. Durante la fase de implementación de la ‘Plataforma Confía’, así como durante el uso de esta, desde Endesa se realizarán tareas de formación y soporte al personal de los servicios sociales. Las entidades también podrán conocer si la persona es beneficiaria del bono social, una ayuda que está destinada a pensionistas, familias numerosas, personas en situación de vulnerabilidad, beneficiarios del ingreso mínimo vital y a hogares con rentas bajas.