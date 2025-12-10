El puente de la Inmaculada tuvo una ocupación hotelera en Jerez del 94%

Como ya sucedió el año pasado, aunque esta vez sustentado por el buen tiempo, Jerez superó las previsiones de ocupación hotelera durante el pasado puente de la Inmaculada, que se ha desarrollado desde el viernes 5 al lunes 8 de diciembre. Así lo ha hecho oficial la Federación de Hostelería de Cádiz, Horeca, quien ha cifrado dicha ocupación en el 94% en Jerez.

Hay que recordar que inicialmente, Horeca había fijado una previsión del 90% en la ciudad, una previsión que lideraba el grado de ocupación en la provincia, aprovechando la buena acogida que está teniendo el periodo de zambombas. Sin embargo, como ya advertían desde la patronal, los datos mejorarían si la meteorología durante estos días era buena, como así ha ocurrido.

De los cuatro días con los que ha contado este puente de 2025, el mejor dato de ocupación se registró en la jornada del sábado, cuando los hoteles de Jerez alcanzaron casi el pleno, el 97,45%. Se da la circunstancia de que este día las cifras “han sido mucho mejor de lo esperadas”, admiten desde Horeca, toda vez que inicialmente las previsiones hablaban de un 88% de ocupación hotelera.

Buena fue también la jornada del domingo, aprovechando que el lunes 8, Día de la Inmaculada, era festivo, llegándose al 93,40% de ocupación y superando también las previsiones, que estaban en un 91%. Algo más flojo, aunque ni mucho menos reprochable, fue el primer día del puente, el viernes 5 de diciembre, con una ocupación del 90%, dos puntos por encima de la media esperada.

Las cifras de este puente de la Inmaculada en 2025 ponen de manifiesto el boom que Jerez ha conseguido con sus zambombas y su Navidad, pues si comparamos los números de este año con los del pasado ejercicio ha habido un aumento en la ocupación hotera del 19%. Es más, si nos vamos un poco más atrás comprobamos que se trata de la mejor cifra histórica de una Navidad de los últimos años, superando el 86% de 2022 y de 2019, dos de los meses de diciembre con mayor índice de ocupación.

Los números han sido igual de positivos en lo que a hostelería se refiere, pues el centro de la ciudad tuvo este pasado fin de semana overbooking, pese a la gran cantidad de zambombas programadas, esparcidas además por distintos puntos de la zona.

La afluencia de visitantes procedentes de distintos puntos de Andalucía e incluso fuera de la comunidad autónoma ha sido notable, en especial con excursiones programadas de un día en autobuses, una opción que ha cobrado especial fuerza en los últimos años.

Los datos provinciales

A nivel provincial, San Fernando ha sido la ciudad que ha contado con una media destacada en este aspecto, llegándose al 81%, es decir, 6 puntos más que la previsión inicial. Tampoco le ha ido mal a Chiclana, con un 80,83% de ocupación y diez puntos por encima de la media esperada; y El Puerto, que también alcanzó el 80%, en este caso, lo esperado. Cádiz, por su parte, se quedó en el 79%, también muy por encima de las previsiones, que hablaban de un 69%. La nota contraria fue Arcos, que esperaba una ocupación hotelera del 72,62% y finalmente se quedó en un 65%.

La media en los hoteles de Cádiz, según apuntan los datos ofrecidos desde la Federación de Hostelería de Cádiz (Horeca), se ha quedado en el 78%, siete puntos más que la previsión inicial.