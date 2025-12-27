El Ayuntamiento de Jerez inicia la redacción de un estudio del taxi para conocer la situación real del sector

El Ayuntamiento ha iniciado la redacción de un Estudio Integral del Servicio de Taxi en la ciudad que incluirá un análisis exhaustivo de su situación actual y permitirá formular un conjunto de propuestas de mejora en materia organizativa, económica, tecnológica y ambiental que garantice un modelo más equilibrado, sostenible y adaptado a la demanda real existente hoy en día.

La elaboración de este estudio tiene como finalidad obtener una radiografía precisa del sector que permita mejorar y modernizar este servicio fundamental mediante medidas en materia de regulación, asignación de licencias en función de la relación entre la oferta y la demanda, gestión de flota, eficiencia operativa, calidad del servicio y transición ecológica del sector.

En este sentido, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado que, debido a la estructura urbana que tiene Jerez, con un importante núcleo central, áreas periurbanas y núcleos rurales, y a otros factores como su condición de nudo de conexiones con las provincias de Cádiz y Sevilla, y la amplia repercusión de los grandes eventos del ciclo festivo, “nuestra ciudad necesita un servicio de taxi eficiente y accesible y que dé respuesta a las necesidades actuales de la población y a los flujos de desplazamientos que se generan en su entorno”.

Se trata, por tanto, de una herramienta objetiva de diagnóstico y planificación que facilite la toma de decisiones para que Jerez "tenga el servicio que se merece como gran ciudad que es", ha señalado el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos. Espinar ha recordado que “este estudio ha sido abordado con la Asociación de Teletaxi de Jerez, en reuniones que venimos manteniendo para conocer sus demandas y poner en marcha acciones de apoyo al sector”.

Asimismo, el delegado ha indicado que este proyecto responde también a las demandas de la ciudadanía (Jerez tiene actualmente 178 licencias de taxi) de adecuar la oferta de licencias a la demanda real y optimizar la gestión del servicio, si bien, ha asegurado que “antes de tomar decisiones sobre qué medidas adoptar, queremos conocer las conclusiones de este estudio para poder actuar desde el rigor y la responsabilidad, con argumentos en la mano y de forma consecuente, teniendo en cuenta las necesidades de la población y los crecimientos urbanos, pero también los intereses del colectivo de taxistas”.

En relación a ello, el responsable municipal ha recalcado el compromiso del gobierno de que el estudio partiese de una situación normalizada de la movilidad en Jerez, es decir, “que trabajo de campo se lleve a cabo cuando ya estén los 25 nuevos autobuses circulando, para que la radiografía que se obtenga refleje la situación real del servicio de transporte público en la ciudad, tanto colectivo como individual".

En materia legal, el estudio se desarrollará conforme a la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Andalucía; el Reglamento Andaluz del Taxi (Decreto 35/2012, de 21 de febrero); la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Auto-Taxi en Jerez; y la Normativa vigente sobre accesibilidad, calidad del aire y transición energética.