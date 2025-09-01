José Ángel Aparicio se despide del Ayuntamiento: "Las políticas educativas deben construirse desde el diálogo"

José Ángel Aparicio ha dejado de ser concejal de la corporación municipal y delegado de Educación y Deportes del Ayuntamiento. Este lunes se aprobó su renuncia como concejal del Ayuntamiento de Jerez tras su próximo nombramiento como delegado territorial de Educación.

De este modo, una vez realizado este trámite por el pleno, se inicia el procedimiento ante la Junta Electoral Central para su sustitución, un puesto que ocupará Tomás Sampalo. Además, su marcha ha conllevado una remodelación de competencias dentro del ejecutivo donde Nela García asumirá la delegación de Educación y Sampalo, la de Deportes.

Visiblemente emocionado durante su intervención, Aparicio se despidió de la corporación señalando que era un momento donde estaba teniendo una "mezcla de sentimientos" por la "ilusión de empezar una nueva etapa" y, por otro, "la inevitable tristeza de cerrar un capítulo que ha sido uno de los más enriquecedores y comprometidos de la vida". "Han sido meses intensos, de trabajo constante y de desafíos, además de logros compartidos", apuntó.

Mostró su orgullo por haber pertenecido al "equipo Pelayo" y quiso tener palabras de agradecimiento a los trabajadores municipales, colectivos, asociaciones y asociaciones con las que ha trabajado durante los dos años que ha formado parte del gobierno. Al respecto dijo: "He intentado estar a la altura con humildad, trabajo y honestidad. Se ha sembrado un camino que otros compañeros seguirán recorriendo". Por ello, afirmó que se marcha "con la satisfacción del trabajo hecho y con la humildad que queda mucho por hacer", además del "orgullo de haber servido a Jerez, mi ciudad".

Tras esto, indicó que asume una nueva responsabilidad, en esta ocasión en el gobierno autonómico "con la mirada puesta en toda la provincia, pero sin olvidar de dónde vengo". Y avanzó su objetivo de trabajar por la educación pública y de calidad dado que "las políticas educativas deben construirse desde el diálogo" para que "todos los niños tengan las mismas oportunidades de aprender, crecer y soñar".

La alcaldesa, conversando con el futuro delegado territorial de Educación tras el pleno. / Manuel Aranda

Todos los grupos de la oposición dedicaron palabras de reconocimiento y de buenos deseos al edil saliente. También lo hizo la regidora, María José García-Pelayo, que también se emocionó en su intervención agradeciéndole que "en un mes de julio de 2022, cuando te pedimos en la calle Porvera que te incorporaras al equipo, dijiste que sí". "Gracias porque rompiste con tu vida, con tu puesto de director en un instituto que habías convertido en referente y te embarcaste en un viaje difícil", indicó.