El Ayuntamiento de Jerez limpia de maleza los accesos a Guadalcacín

Una de las máquinas procediendo a la limpieza en los accesos a Guadalcacín

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Servicios Públicos, está acometiendo en estos días una intensiva actuación de limpieza de malas hierbas, rastrojos y material seco acumulado en la carretera de acceso a la ELA de Guadalcacín, desde la autovía A-4, con el propósito de evitar inundaciones en esta localidad.

Se trata de la mayor intervención que se realiza en este espacio con el fin de preservar a la población de un posible riesgo de inundación.

Estos trabajos se desarrollan a lo largo de más de un kilómetro de zona de actuación.

Las labores que se están desarrollando consisten en el desbroce y limpieza de la superficie de la zona, con la eliminación de la parte aérea de las malas hierbas y rastrojos y todo el material seco acumulado, con el objetivo de evitar la acumulación de hierbas y cañas que puedan dar lugar inundaciones en esta época del año y, de paso, prevenir igualmente la proliferación de plagas, o incendios.

El Gobierno municipal está impulsando la mejora de los servicios públicos para que los jerezanos y jerezanas, tanto del ámbito urbano como rural, puedan convivir en el mejor entorno posible.

En este sentido, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha recordado “la necesidad de mantener limpia de vegetación esta zona, para evitar riesgos que puedan afectar a la población, ya sean inundaciones en momentos de fuertes temporales, cada vez más frecuentes en esta época del año, y otros como las plagas o los incendios de pastos, en primavera y verano”.

Ha recordado igualmente, que “esta situación de acumulación de cañas, hierbas y tarajes no sólo pueden generar situaciones de insalubridad, sino también una sensación de abandono, sobre todo para los vecinos y vecinas de la zona, que queremos evitar”.

El Ayuntamiento de Jerez, desde la Delegación de Servicios Públicos, en colaboración con la Delegación de Medio Rural, está intensificando los trabajos de desbroce y limpieza de maleza este otoño invierno en diferentes puntos de la zona rural, con el objetivo de evitar riesgos y mejorar los servicios públicos y el bienestar de los vecinos y vecinas.