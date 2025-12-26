Trabajos de desratización en el CEIP San José Obrero, los estadios de Chapín y Pedro S. Garrido y la Jefatura de la Policía Local de Jerez

Dos operarios de la empresa concesionaria del servicio de plagas en la barriada rural de La Corta

El Ayuntamiento de Jerez, través de la Delegación de Protección Animal, sigue trabajando en las labores de desratización y desinsectación por toda la ciudad y en la primera quincena de diciembre ha ejecutado una veintena de servicios recibidos.

Además, la empresa concesionaria del servicio de plagas, Lokimica sigue realizando un seguimiento semanal en la zona de Los Villares.

Para la delegada de Protección Animal, Carmen Pina “El conjunto de actuaciones realizadas refleja una actividad continuada y eficaz en el control de plagas en la ciudad y zona rural. Seguimos trabajando y al mismo tiempo vigilando zonas como la de Los Villares para atajar una problemática que preocupa muchos a sus vecinos”.

Veinte actuaciones de desratización por toda la ciudad

Durante esta quincena se han realizado intervenciones específicas en el CEIP San José Obrero, Estadio Municipal Pedro S. Garrido, Estadio Municipal de Chapín y Jefatura de Policía Local.

También se ha reforzado la vigilancia y el tratamiento la avenida Tío Pepe, Pozoalbero, barriada La Marquesa, plaza Constitución, calle Ponce, calle Halcón, Hijuela del Membrillar, barriada San José Obrero y Zona Los Villares.

Dentro de los recorridos que se efectúan dentro de la campaña, se ha actuado en Parque de Bomberos, Avenida Nazaret, calle Alfonso Galisteo, calle Las Palomas y Paseo de Las Delicias.

Por otra parte, se están realizando revisiones semanales en los puntos habituales de concentración de palomas con el objetivo de prevenir nidificaciones, detectar focos tempranos y mantener la actividad controlada.

Al respecto, se ha gestionado un aviso de control de aves en el Parque Atlántico.

En la zona rural se ha actuado en Mesas de Santa Rosa y Mesas de Asta.

En ambas áreas se mantiene el seguimiento periódico debido a su extensión y características ambientales.