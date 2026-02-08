El Ayuntamiento de Jerez mantiene hasta el martes el protocolo de actuación preventivo ante posibles inundaciones

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha informado este domingo de que el Ayuntamiento de Jerez mantendrá hasta, al menos el martes, el protocolo de actuación preventivo puesto en marcha el pasado viernes de cara a posibles inundaciones en el casco urbano de la ciudad, debido a que gran parte de los colectores ya están saturados de agua por las abundantes lluvias de las últimas semanas y la situación del Río Guadalete.

La alcaldesa ha explicado que, según las previsiones de AEMET, esta semana que comienza mañana lunes volverán las lluvias, especialmente fuertes y, por tanto, la decisión es mantener el protocolo activado en todo el casco urbano, teniendo, para ello, activadas todas las áreas y servicios municipales y, de forma más extraordinaria, nueve delegaciones municipales: Seguridad, Movilidad, Limpieza, Inclusión Social, Salud, Urbanismo, Educación, Comercio y Participación Ciudadana. "Esperemos que, como afortunadamente ocurrió ayer sábado, no se llegue a producir esta situación, pero como estamos convencidos de que la anticipación es fundamental hemos decidido mantener este protocolo preventivo", ha afirmado García-Pelayo.

Cabe destacar que en el día de ayer, y a pesar de la lluvia caída en la ciudad, apenas hubo que contabilizar incidencias, ya que el agua pudo desaguar bien, actuando los operarios rápidamente para solventarlo en los puntos más críticos como fueron la rotonda del Balneario, la avenida de la Universidad, Santo Tomas de Aquino, Torremelgarejo y la avenida Reina Sofía. Además, se atendieron la caída de varios árboles sin generar daño alguno.

La regidora jerezana ha añadido que “la previsión de AEMET hace que persista la amenaza de que en toda la ciudad pueden darse casos de que, si llueve mucho, el agua pueda rebosar y de forma más importante, en las zonas de cota más baja definidas por los técnicos. Las 7 zonas que pueden resultar más afectadas son las calles William Shakespeare y Ramón y Cajal; Avenida Puertas del Sur (desde Fundación Laboral hasta Rotonda Balneario); Santo Tomás de Aquino; La Liberación; Cerrofruto; Los Pitufos y Polígono El Portal, especialmente la avenida Cantos Ropero y Calle Sudáfrica”.

Medidas llevadas a cabo

Para ello, las medidas a llevar a cabo se irán adoptando según vaya evolucionando la situación. Se comenzó el viernes con la colocación de carteles informativos en toda la zona avisando de posibilidad de inundaciones y el aviso a los propietarios para que retiraran los vehículos de estas calles. Así mismo, se retiraron los contenedores a zonas más altas.

De este modo, 4 contenedores de la Barriada Liberación se han colocado al final de Avenida Blas Infante, al igual que los de Plaza Colomina. Los 6 contenedores de Los Pitufos se colocan al final de Moreno Mendoza. De Avenida Cantos Ropero se retiraron 5 contenedores que se ubicaron en calle Marruecos al igual que dos de Avenida Sudáfrica.

De igual manera, operarios de limpieza revisan en todo momento el alcantarillado para evitar cualquier taponamiento motivado por hojas u otros elementos. En esta situación, y ante los avisos de AEMET, el Ayuntamiento ha suspendido la celebración del ‘Mercadillo de los Lunes’.

La alcaldesa ha vuelto a lanzar una llamada a la precaución en todo el término municipal, pero desde la calma y la seguridad que supone la prevención que se está llevando a cabo. "Es posible que, como ayer sábado, no se llegue a esta situación, pero tenemos que estar preparados. Confianza en el criterio de los técnicos y pedimos de nuevo la colaboración ciudadana. Ya hemos comprobado que la anticipación y la prevención están resultando vital".