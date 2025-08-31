El Ayuntamiento de Jerez planifica mejoras de la seguridad vial en el entorno de Los Villares

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y la delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, han realizado una visita a la barriada de Los Villares, donde han mantenido un encuentro con vecinos de la zona para seguir trabajando en la mejora de servicios públicos del entorno. En esta visita, se han repasado diferentes actuaciones realizadas en el barrio, como la recuperación de arbolado y se han planificado intervenciones a desarrollar para mejorar la seguridad vial en el barrio y también para garantizar el mantenimiento de las zonas ajardinadas. Desde el Ayuntamiento, se realizará un calendario de actuaciones que a medio plazo incluirá la mejora del alumbrado del entorno.

El teniente de alcaldesa Jaime Espinar ha señalado que “hemos mantenido un encuentro con vecinos de la zona de los Villares para repasar las necesidades que tienen como barriada y ponernos a trabajar en un calendario de actuaciones que nos permitan seguir avanzando en los servicios públicos de esta barriada de Jerez, donde ya hemos actuado recuperando gran parte del arbolado que tenían perdido desde hace muchos años. Se hizo una importante labor en la campaña de plantación, y vamos a seguir avanzando con otras tareas que también son necesarias”. Espinar ha destacado que “les hemos remarcado que en el corto plazo llevaremos a cabo una mejora en las zonas ajardinadas”.

En materia de Movilidad, Jaime Espinar ha recordado que “Los Villares es una zona que se encuentra en la salida natural de la ciudad, está muy concurrida de vehículos, y también llevaremos a cabo actuaciones de mejora de la seguridad vial, con la instalación de nuevos pasos de peatones y también la colocación de reductores de velocidad, que permitan que la zona sea segura para las personas que pasan por allí con sus vehículos y también para los que residen y pasean por sus calles”.

A medio plazo, el Ayuntamiento acometerá otras actuaciones de mejora que serán calendarizadas para que los vecinos puedan tener la información previamente. Jaime Espinar ha explicado que “también hemos planificado otra serie de mejoras que irán llegando paulatinamente a lo largo de los próximos meses, como es la situación del alumbrado público. En ese sentido sí les hemos remarcado que estamos terminando otras actuaciones ya planificadas, y que después también actuaremos en el alumbrado público de Los Villares”.