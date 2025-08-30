La Delegación de Educación realiza un centenar de actuaciones de mantenimiento y reparaciones en los colegios públicos de Jerez

La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Jerez ha realizado casi un centenar de servicios de mantenimiento en los colegios de infantil y primaria de Jerez públicos, tanto en el casco urbano, como en la zona rural, ELAs y barriadas rurales, durante el último trimestre de junio a agosto de cara al comienzo de curso escolar del mes de septiembre. El delegado José Ángel Aparicio ha destacado “el esfuerzo de los técnicos municipales para atender y realizar las obras de mantenimiento demandadas por los centros educativos”.

Los servicios de mantenimiento comprenden todo tipo de arreglos necesarios para el funcionamiento diario de los centros educativos. En unos casos, se trata de pequeños trabajos y, en otros, de reparaciones de mayor nivel.

Así en el mes de junio, la Delegación de Educación llevó a cabo arreglos en aseos, luces de emergencia, desagües, enchufes, reparación de vallados, pavimento, techos y puertas. Estos servicios de reparación y mantenimiento necesitaron actuaciones (en las instalaciones) de electricidad, fontanería, carpintería, cerrajería y albañilería.

En ese mes las reparaciones de mayor nivel se ejecutaron en los CEIP Nueva Jarilla, La Barca, Guadalete, Federico García Lorca, Montealgre, Poeta Carlos Álvarez, La Ina y Sagrada Familia. No obstante la Delegación de Educación también atendió pequeños trabajos en el CEIP Lomopardo, La Marquesa, Alfonso X El Sabio y Guadaluz, entre otros.

Ya en el mes de julio, la Delegación de Educación prestó 29 servicios de mantenimiento. Destacan por su dimensión los trabajos realizados en el Colegio Luis Vives; este centro fue objeto de trabajos de alicatado, sustitución de vallados y reparación de la cancela principal. También sobresalen por su nivel de ejecución la obra de pintado y sustitución de sanitarios en el CEIP Federico García Lorca.

De igual modo, el CEIP El Retiro fue objeto de la reparación de vallado. Otros trabajos menores tuvieron como objetivo el CEIP Mebrillar, el Colegio Público de Educación Especial Nuestra Señora de la Merced, el CEIP Lomopardo, en la zona rural al igual que el CEIP de Cuartillos, por ejemplo.

A lo largo de las primeras semanas de agosto, la Delegación de Educación ha prestado un total de 16 servicios de mantenimiento hasta la fecha. Durante este mes los servicios atendidos han sido de mayor nivel, en cuanto a la dimensión de la actuación. Así, en el CEIP Torrecera se han reparado grietas, goteras de tejados y filtraciones de agua localizadas en estructuras; además se han ejecutado trabajos de cerrajería.

Dentro de estas actuaciones de agosto cabe destacar los trabajos de pintura en el CEIP Federico Mayo, las reparaciones de fontanería en el CEIP Cuartillos, la eliminación de humedades en el CEIP La Arboleda y los arreglos de electricidad, albañilería, pintura y fontanería en el CEIP Al-Ándalus, por ejemplo. El listado continúa con los trabajos llevados a cabo en el CEIP La Alcazaba, Manuel de Falla, Pio XII, Ciudad de Jerez, Colegio Tomasa Pinilla, Colegio de Educación Especial Nuestra Señora de La Merced, CEIP Montealegre, Federico Mayo e Isabel La Católica.

La Delegación de Educación continuará atendiendo estos servicios de mantenimiento a lo largo del curso lectivo, que comienza en septiembre, contemplando siempre que no supongan una alteración del normal del funcionamiento del centro.