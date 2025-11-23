El Ayuntamiento de Jerez comienza a ejecutar las obras del Parque de Pozoalbero

El Ayuntamiento de Jerez ha comenzado esta semana las obras de reforma del Parque de Pozoalbero, que tienen como objeto acondicionar este espacio público, reparar desperfectos y mejorar sus condiciones de habitabilidad y accesibilidad. La junta de gobierno local adjudicó estas obras a la entidad mercantil Infraestructuras Urbanas y Medioambientales S.L.(INUR), por un importe de 47.540,90 euros y un plazo de ejecución de un mes, con el fin de reparar los desperfectos de esta zona verde.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible, Jaime Espinar, ha explicado que el parque de Pozoalbero, situado en la avenida Tío Pepe, es el pulmón verde de una zona residencial en plena expansión urbanística y que dentro de los objetivos del gobierno municipal se van a realizar estas obras “muy necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios de este parque y mejorar su funcionalidad ambiental y social”.

Espinar ha recordado que la elaboración de este proyecto, enmarcado en las actuaciones de refuerzo de los servicios públicos y las infraestructuras urbanas que acomete el gobierno local en toda la ciudad, “ha contado con la participación de representantes vecinales y empresarios del entorno, quienes fueron consultados para conocer de primera mano sus necesidades y peticiones para hacer de este parque un lugar totalmente practicable y accesible”.

Obras en el Parque de Pozoalbero.

Estas obras tienen como objeto dar una repuesta integral a los problemas de hundimientos existentes en el albero y en las zonas ajardinadas y vienen a reparar y renovar este espacio público que se encuentra afectado por un hundimiento de unos 50 centímetros aproximadamente en una de sus zonas laterales que linda con calle Sebastián Oliva Jiménez. Este deterioro ha sido causado por las intensas lluvias y por la cimentación de construcciones antiguas que pertenecían al cortijo que existía en esa zona.

Con esta obra se va a proceder a la demolición completa de los paños en mal estado y a realizar una nueva ejecución, a la misma cota de los viales. También se instalará una canaleta de desagüe que absorberá gran porcentaje de las aguas de lluvia, para así evitar la concentración de la misma. Con esta actuación, se eliminará el problema de escorrentías y la estética del parque volverá a la normalidad, haciéndolo totalmente practicable y accesible y reparando los daños existentes.

También van a restituirse los paseos peatonales para que puedan ser transitados de modo seguro, se van a reparar hundimientos en el pavimento, se va a colocar una rejilla para la evacuación de aguas pluviales, evitando escorrentías y pérdida de albero, y se mejorará el mobiliario urbano, juegos infantiles, zonas verdes y alumbrado público.