El Ayuntamiento de Jerez presenta la Navidad Inclusiva

Los delegados de Inclusión Social, Yessika Quintero; Cultura y Fiestas, Francisco Zurita; y Salud y Deportes, Tomás Sampalo, han presentado las actividades y medidas que harán que la Navidad Inclusiva vuelva a ser protagonista en este periodo festivo en Jerez. Las diferentes medidas, coordinadas por la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad e impulsadas por la Delegación de Fiestas, permitirán que personas con discapacidad, niños y niñas con autismo, y mayores, puedan disfrutar de facilidades para entregar su carta al Cartero Real, vivir la Cabalgata o disfrutar de una jornada navideña de convivencia, visibilizando el carácter social y solidario de la ciudad en todos los ciclos festivos del año.

Los delegados municipales han aprovechado esta oportunidad para felicitar las Navidades a todas las entidades de la discapacidad y a sus usuarios y usuarias. Tomás Sampalo ha destacado que “nuestra Navidad tiene que tener un espacio y estar pensada para todos y todas, para que cada uno en sus circunstancias puedan vivirla. La inclusión nos compromete a las administraciones y también a la ciudadanía, porque es un ejercicio diario de comprender, respetar, acompañar y ayudar, y es un ejercicio de generosidad”.

Francisco Zurita, por su parte, ha agradecido su ilusión a todo el movimiento asociativo de la discapacidad, agradeciendo que “ponéis siempre la nota de inclusión, de ilusión, de responsabilidad, de trabajo… sois un colectivo que siempre respondéis y que hacéis más grandes nuestra Cabalgata y nuestras fiestas”.

La delegada Yessika Quintero ha señalado por su parte que “para nosotros la Navidad empieza con el Día de la Discapacidad, y este año hemos sido inmensamente felices con la Pasarela Inclusión, superando todas las expectativas, porque sois modelo de inclusión. Teníamos que terminar el año con muchas actividades y con los Reyes Magos. Este año tenemos muchas novedades en la Cabalgata del Cartero Real, también un desayuno con las personas mayores, y deseo que cada año podamos seguir manteniendo las actividades del año anterior y sumando propuestas nuevas”.

Tanto los Reyes Magos como el Cartero Real respaldan y apoyan unas medidas que facilitan que todos los niños y las niñas, y especialmente menores con discapacidad, autismo y enfermedades raras, y también las personas mayores, disfruten de la magia de la Navidad, que en Jerez sin duda tiene un brillo y un carisma muy especiales, enriqueciendo la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura.

La Navidad Inclusiva incluye medidas diversas programadas con mucho cariño y en coordinación con entidades del tejido asociativo de la ciudad. Buena muestra de ello será la Cabalgata del Cartero Real, que se celebra el domingo 28 de diciembre y que contará con la participación de un tren en el cortejo con personas de AFAMEDIS, SAFA, CEDOWN, Aspanido, UNIPER, La Aventura de un X Men, Diego Lucha contra la AME y Por una sonrisa. Este tren estará acompañado por un pasacalles a pie con muchas sorpresas.

Continuando con el Cartero Real, en su estancia en el Alcázar volverá a atender en un horario preferente a niños y niñas con necesidades especiales. El día 2 a las 16 horas atenderá a menores con trastornos del espectro autista, que podrán entregar sus cartas sin música ni ruido. El 3 de enero, a partir de las 16 horas, atenderá a personas con discapacidad que quieran entregar sus cartas sin hacer cola. Para concertar estas visitas deberán inscribirse en la web de la OMAD.

Como novedad, este año se han previsto también actividades especiales para nuestros mayores, una idea que ha partido de uno de nuestros Reyes, que tiene una especial vinculación con esta población, Juan Carlos Durán. Por ello, se ha organizado también el 2 de enero un desayuno navideño que se celebrará en el salón de actos de Distrito Oeste. Participarán mayores del Programa Siempre Acompañados y mayores que no tienen familia de las residencias San Juan Grande, Centro de Acogida San José, Vitalia Jerez, Domusvi Montealto, Afanas, Upace

Continuando con el calendario, el 5 de enero la Cabalgata de Reyes volverá a ser accesible, contado con espacios adaptados y sin ruidos en el Parque González Hontoria para que las personas con discapacidad y sus familias puedan disfrutar del Cortejo Real. Para acceder a estos espacios es necesario contar con un reconocimiento de discapacidad o dependencia acreditados y realizar la solicitud en la página web de la OMAD. Estas personas acreditadas podrán entrar al Parque por la entrada de la puerta de los cacharritos, entre las 15.15 y las 15.45 horas.

Se han habilitado dos zonas diferentes en el Parque, una de silencio, hasta la rotonda del templete de Onda Jerez, para las personas del espectro autista; y otra para otras discapacidades y mayores de centros residenciales.

Este año una vez más, contaremos con la Carroza de la Inclusión, que contará con representación de las entidades que participaron en la Pasarela Inclusión, entre ellos usuarios y usuarias de AFANAS, ASPANIDO, AFAMEDIS, UPACESUR Y CEDOWN.

Como en años anteriores, a lo largo de la Cabalgata habrá zonas habilitadas para personas con movilidad reducida en las inmediaciones del Belén, frente a los Claustros, y en la avenida Álvaro Domecq, frente a la Moncloita.