‘El Cascanueces’, en el desfile infantil que este sábado 20 recorrerá el centro de Jerez con 250 figurantes

La delegada de Comercio y Consumo, Nela García, ha presentado el desfile infantil que recorrerá las calles del centro de la ciudad el próximo sábado, 20 de diciembre, con la simbólica figura de ‘El Cascanueces’ como personaje principal.

La comitiva partirá del Alcázar a las 11.30 horas y finalizará su trayecto en este mismo lugar sobre las 14.00 horas, tras desarrollar el siguiente trazado: Plaza Monti, plaza del Arenal, calle Corredera, plaza Esteve, calle Santa María, calle Cerrón, calle Honda, Rotonda los Casinos, vuelta a calle Larga, plaza del Arenal y Alcázar.

Además, como colofón a esta iniciativa, a su finalización, tendrá lugar una serie de actuaciones y exhibiciones en la Alameda Vieja por parte de los diferentes grupos que integran el desfile.

Este cortejo estará compuesto por unos 250 figurantes (200 niños y niñas y 50 adultos) pertenecientes a ‘Hermanas Sánchez Centro de Baile y Deportivo’, contará con la animación musical de la empresa Brotons y con el acompañamiento de un trenecito para los más pequeños gracias a la colaboración de Acoje.

La delegada ha destacado que esta acción cultural y comercial ha sido impulsada desde el Departamento de Comercio por segundo año consecutivo y que tiene como objetivo “atraer a la familia y al público infantil al corazón de la ciudad, para llenarlo de alegría, color y magia”, definiendo la actividad como “una herramienta útil para dinamizar el comercio y la hostelería”.

En este sentido, García ha resaltado que este desfile infantil se suma a la campaña puesta en marcha recientemente a favor del comercio de proximidad con mensajes que se visibilizan en varios autobuses urbanos bajo el slogan ‘Tú decides’ porque “dónde compras y cómo compras va a influir, lógicamente, en la vida y en la salud de los negocios del Jerez urbano y rural”.

Por último, la delegada ha remarcado que espera que la ciudadanía se vuelque con esta actividad al igual que sucedió el año pasado y ha animado a la participación de toda la población de Jerez y de otras localidades: “todos los jerezanos y jerezanas, todos los visitantes y todos los residentes en poblaciones cercanas están invitados este sábado al desfile navideño con el protagonista del Cascanueces y luego podrán comprar y disfrutar de la gastronomía. El sábado todavía quedan zambombas para vivir la Navidad de Jerez intensamente, con la calidez y la profesionalidad en el trato de todos los comercios, hostelería y empresas de Jerez”.