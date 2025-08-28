El Ayuntamiento de Jerez reforzará los trabajos de limpieza de los polígonos industriales

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha anunciado que se reforzará la limpieza de los polígonos industriales con la ampliación del contrato que permite la aprobación del Presupuesto, cumpliendo de esta manera un compromiso solicitado por el comité de empresa con el que se han abordado, entre otras cuestiones, la realización de campañas para mejorar la gestión de los residuos.

"Hemos visto con el comité de empresa de limpieza de Jerez la necesidad de reforzar la limpieza de los polígonos industriales y llevar a cabo campañas que mejoren la gestión de los residuos en estos emplazamientos", ha explicado el teniente de alcaldesa.

Jaime Espinar ha recordado igualmente que "estos trabajos se han adelantado al Polígono El Portal esta misma semana después de haberse llevado a cabo en las últimas semanas un importante trabajo de desbroce que ha hecho que la situación haya mejorado mucho con respecto a meses pasados". Y ha añadido que " es evidente que hay que seguir con los trabajos de limpieza para que esté en las mejores condiciones. Así nos lo ha trasladado también el comité de empresa".

En las diversas reuniones mantenidas con el comité de empresa se ha abordado también la ampliación del contrato gracias a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal. "En esa ampliación vamos a tener muy en cuenta las necesidades de los polígonos industriales de la ciudad, ya que son un atractivo empresarial de la ciudad y tienen que estar en las mejores condiciones".