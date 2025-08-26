El Ayuntamiento de Jerez ya tiene un nuevo presupuesto casi tres años después

El nuevo presupuesto del Ayuntamiento de Jerez entrará en vigor en próximos días una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). De este modo, el Consistorio volverá a contar con una previsión de ingresos y gastos actualizada tras haber aprobado la aún aplicable en octubre de 2022. La celebración de las elecciones municipales, con un cambio de gobierno, y una posterior negociación de una refinanciación de la deuda con el Ministerio de Hacienda provocó que no haya sido hasta mitad de este mandato cuando se haya podido sacar el primer documento contable del actual ejecutivo, que hace un mes aseguró que no será el último.

Este martes, se celebró un pleno con carácter extraordinario donde el presupuesto se aprobó de manera definitiva tras rechazarse todas las alegaciones que se habían presentado —estas habían sido realizadas por PSOE, Vox, UGT y la entidad Observatorio Ciudadano—. La propuesta contó únicamente, aunque suficiente, con el voto favorable del Partido Popular mientras que el resto de formaciones votaron en contra. De este modo, el PSOE modificó su voto tras rechazarse sus alegaciones tras haberse abstenido en el pleno de aprobación inicial celebrado a finales de junio.

En las intervenciones, el delegado de Economía, Francisco Delgado, tras incidir en la necesidad de que el Ayuntamiento cuente con un nuevo presupuesto —hizo mención de que hay contratos cuyo coste se ha incrementado por lo que requiere de créditos adicionales—, explicó que no se han admitido ninguna de las propuestas dado que estas no cumplen los requisitos que exige la normativa. La propuesta contable presenta unos ingresos totales de 275,56 millones de euros y unos gastos de en 271 millones de euros. En cuanto al consolidado, el presupuesto que incluye a las empresas y sociedades municipales, se superan los 300 millones.

Mientras tanto, en el turno de la oposición, el portavoz del PSOE, José Antonio Díaz, anunció que "denunciará" el presupuesto ante el Tribunal de Cuentas al considerar que "es una farsa" y de "tener más agujeros que un colador". A juicio del también secretario local del PSOE, la previsión "contiene irregularidades jurídicas y técnicas" e "incumple el plan de sostenibilidad financiera" dado que contempla notables incrementos en los gastos de personal y de bienes y servicios. Asimismo, llegó a asegurar que el expediente del presupuesto no cuenta con todos los informes, citando entre las carencias uno de la Intervención Municipal sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio de Hacienda para su aprobación, aunque el interventor le respondió negando que sea necesario este documento, y acusó al ejecutivo de presentar unas cuentas que "achicharran en impuestos a los jerezanos".

Por su parte, Antonio Fernández, portavoz de Vox, le reprochó al ejecutivo que pida el respaldo de su grupo al presupuesto cuando "no han contado con nosotros" para su elaboración. "Nos ha llegado un documento ya cerrado donde no podemos modificar nada y se nos impone", sostuvo. En este sentido, volvió a señalar que la previsión contable se apoya en una "subida de impuestos" y un incremento de los gastos, especialmente en materia de personal, y "una deuda insostenible". "Nos jugamos a una carta los ingresos con la venta de La Moncloíta, a la que se le ha dado un valor enorme, aunque sin ninguna tasación que lo justifique", añadió.

Finalmente, Kika González, en representación de La Confluencia, cuestionó la previsión contable señalando que es una propuesta contable que "está a años luz" de la que su grupo realizaría. Así, le reprochó al ejecutivo que no haya permitido la participación de los grupos d e la oposición. "La elaboración de un presupuesto es un proceso en el que se conserva para conocer las necesidades que debemos cubrir y luego priorizarlas [...], pero esto no se ha hecho; no ha habido diálogo ni con la oposición ni con muchas personas de Jerez". Así, justificó su negativa a apoyar la propuesta dado que "no confiamos en las políticas del PP privatizadoras, que desmantelan lo público y que no atienden a los derechos básicos y las necesidades de las personas con menos recursos".

El debate fue concluido por la alcaldesa, María José García-Pelayo, quien mostró su agradecimiento al Ministerio de Hacienda por "su colaboración para sacar adelante el presupuesto". "Han sido muchos meses de negociación pero al final ha merecido la pena porque, tras tres años sin presupuesto, esta aprobación permite encadenar una senda de normalidad económica".