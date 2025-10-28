El Ayuntamiento de Jerez refuerza la limpieza de imbornales ante la previsión de lluvias

El Ayuntamiento, a través de Aquajerez, la empresa que gestiona el Servicio Municipal de Aguas, está reforzando la limpieza de las redes de saneamiento, alcantarillado e imbornales para prevenir la acumulación de grandes bolsas de agua en la red viaria, ante la previsión de lluvias para esta semana, sobre todo en las zonas más sensibles.

Desde el gobierno local señalan que durante todo el año Aquajerez desarrolla un programa de limpieza de estas infraestructuras para preservar su mantenimiento en toda la ciudad, evitando que la acumulación de suciedad, hojas y residuos obstruyan los sistemas de drenaje de las calles y permitiendo que el sistema de alcantarillado funcione de manera eficiente, facilitando la evacuación del agua.

Este trabajo de mantenimiento de los sistemas de drenaje de las calles de Jerez "se realiza constantemente y de forma continuada, rotando la atención y las labores de limpieza por los distintos sectores, teniendo en cuenta que, en conjunto, Aquajerez actúa en los 728 kilómetros de red de saneamiento de la ciudad y en 31.139 imbornales".

A pesar de este trabajo continuado durante todos los días del año, ante las noticias sobre los frentes de lluvia que podrían afectar en estos días a Jerez, Aquajerez ha activado un plan para comprobar el estado óptimo de las redes de saneamiento e imbornales, "focalizando de forma especial en los puntos más susceptibles de acumulación de aguas pluviales, para favorecer el drenaje en el menor tiempo posible, en caso de grandes aguaceros".