El Ayuntamiento de Jerez renovará la iluminación del campo principal de La Granja con tecnología LED

El Ayuntamiento de Jerez continúa llevando a cabo reformas en instalaciones deportivas de la ciudad al objeto de renovar infraestructuras y servicios que se encuentran deteriorados u obsoletos, y responder a las demandas y necesidades de usuarios, tanto a nivel de clubes como de personas individuales que las utilizan a diario. En esta ocasión, se han adjudicado dos contratos, uno que tiene como objeto la modernización lumínica del campo 1 del Complejo de La Granja, y el otro destinado al suministro de redes y elementos de protección para distintos equipamientos deportivos de la ciudad.

El delegado de Deportes, Tomás Sampalo, ha explicado que ambas actuaciones “van dirigidas a garantizar el mantenimiento de nuestras instalaciones y a optimizar su uso para que sean más eficientes, más seguras y funcionales. Si queremos incentivar la práctica deportiva en la ciudad es obvio que debemos dar todas las facilidades y poner todos nuestros recursos a disposición del ciudadano, ofreciendo un servicio de calidad y adaptado a sus necesidades”.

La actuación en el Complejo de La Granja, adjudicada a Javier Pérez S.A, por importe de 18.014,14 euros, va destinada a la reposición de la iluminación de los proyectores exis-tentes, que son de tecnología de descarga (halogenuros metálicos con más de 15 años de antigüedad), por nuevos proyectores con tecnología LED, con el fin de mejorar la efi-ciencia energética del campo, de reducir los costes de mantenimiento y de optimizar visi-bilidad y la calidad lumínica.

En este sentido, Tomás Sampalo ha señalado que las de La Granja “son unas instalaciones de uso intensivo y, por tanto, debemos mantenerlas en las mejores condiciones posibles. Actualmente ofrecen una iluminación muy tenue e insuficiente para la actividad diaria que tiene, que se extiende hasta las 23:00 horas durante toda la semana”. A un rendimiento lumínico ineficiente, se unen frecuentes fallos en los equipos y un consumo energético elevado, lo que se traduce en altos costes económicos y un sistema de encendido lento que no permite una gestión eficiente en eventos o entrenamientos.

Como ha observado el delegado municipal, todas estas deficiencias serán subsanadas a través de este proyecto, ya que con la instalación de la nueva tecnología LED, “se garan-tiza una potencia lumínica óptima y una mayor eficiencia energética”.

Igualmente, ha señalado que esta mejora se enmarca dentro de un plan progresivo de renovación de instalaciones deportivas municipales a nivel lumínico que ya ha se materializado en el anexo de La Juventud o en el anexo de San Telmo, y que tiene prevista futuras intervenciones en otros complejos deportivos. “Somos conscientes de que hay que seguir renovando las infraestructuras de nuestros equipamientos deportivos, y ésta de La Granja no es una intervención aislada, ya que entra dentro de este plan de refor-ma, en el que ya se ha intervenido en el anexo de San Telmo y el anexo del Campo de la Juventud; vamos a continuar por la Granja y nuestra intención es seguir trabajando en la mejora de las condiciones de luz de las instalaciones”.

Suministro de redes y protecciones para toda la ciudad

Paralelamente a la mejora de la iluminación, se ha adjudicado a la empresa Solude, S.L.U, por importe de 18.111,18 euros, el contrato de suministro de redes deportivas, redes de protección y protecciones acolchadas destinadas a la mejora, reposición y adecuación de diversas instalaciones deportivas, garantizando así su correcto uso, seguridad y cumplimiento de la normativa vigente.

Tal y como ha explicado Tomás Sampalo, “nuestras instalaciones precisan de un mantenimiento continuo en todos sus elementos, y las redes y protecciones deben ser sustitui-das periódicamente debido al desgaste que sufren por el uso continuado, las condiciones climatológicas y la necesidad de mantener unos estándares adecuados de seguridad y funcionalidad. Es por ello, que este material está diseñado específicamente para soportar las inclemencias meteorológicas, dado que el desgaste en exteriores es mucho más acelerado que en pistas cubiertas”.

Así pues, este suministro “no sólo nos permitirá asegurar el correcto desarrollo de las actividades deportivas, sino que, además, mejorará la seguridad de usuarios y espectadores mediante redes de protección y protecciones acolchadas, cumpliendo con la normativa europea aplicable a equipamientos deportivos, y manteniendo, por tanto, las instalaciones en condiciones óptimas para su uso continuado”.

El contrato incluye la renovación de redes y elementos de seguridad en diversas instalaciones de la ciudad como Picadueñas, Manuel Millán o San Ginés, y contempla, entre otros elementos, redes de voleibol de competición; juegos de redes para fútbol 11 y fútbol 7; juegos de redes para balonmano y fútbol sala; redes de baloncesto, antivandálicas de cadena y de protección para polideportivos; y protecciones cilíndricas acolchadas para postes y elementos estructurales.

Las redes de protección consisten en mallas de 6 metros de altura por 30 de ancho que se instalan detrás de las porterías para evitar que los balones salgan del recinto y puedan golpear a los viandantes en la vía pública. Por su parte, las canastas anti-vandálicas van destinadas a pistas exteriores de baloncesto, optándose por redes de cadena en lugar de nailon para garantizar la durabilidad del equipamiento.

Cabe destacar también que los elementos de seguridad consisten en 12 protecciones acolchadas para los cañones de riego (columnas de hierro de dos metros). Estos elementos, que se instalarán en el anexo y en Manuel Millán, son vitales para proteger la integridad física de los jugadores ante posibles accidentes.