El Ayuntamiento de Jerez renueva los puntos de luz en el entorno de la calle Circo

El Ayuntamiento está procediendo a la reposición de luminarias en una plaza situada junto a la calle Circo con el fin de mejorar la iluminación y reponer los puntos de luz que se encuentran deficientes o con mal funcionamiento. Esta actuación forma parte de los trabajos de mantenimiento continuo de la vía pública que se llevan a cabo desde la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, que dirige Jaime Espinar, entre cuyos objetivos figuran la reposición y modernización del sistema de alumbrado.

En concreto, esta intervención se está llevando a cabo en una plazoleta situada junto al Edificio Picasso, en la calle Circo, donde se están colocando nuevas lámparas en las farolas existentes. Este tipo de actuaciones “pueden parecer menores pero son importantes para la vida diaria de los vecinos de esta zona, ya que la iluminación del espacio público incide de manera directa en la mejora de la seguridad, la calidad de vida y el ahorro energético”, ha señalado Espinar.

En este sentido, el teniente de alcaldesa ha subrayado que una de las labores fundamentales de la Delegación de Infraestructuras “es la conservación diaria de nuestras calles y plazas mediante actuaciones de reforma de elementos del viario, así como de mantenimiento de servicios básicos, como es el caso del alumbrado. Tener calles iluminadas de forma conveniente contribuye a mayor tranquilidad y mejor visibilidad, lo que a su vez ayuda a reducir comportamientos incívicos”.

Igualmente, Espinar ha avanzado que desde la Delegación de Servicios Públicos y Medio Ambiente se va a actuar también en la zona ajardinada de titularidad municipal, ubicada en esta misma zona del entorno del Edificio Picasso, en la calle Circo y se van a comenzar una serie de trabajos en la Barriada España.

Son, en definitiva, “actuaciones que visibilizan nuestro compromiso de modernizar y renovar las infraestructuras y los servicios de las barriadas de Jerez, y hacerlos más sostenibles y habitables”, ha puntualizado Jaime Espinar.