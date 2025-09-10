Brigada contra las pintadas en Jerez: turno al aviador jerezano Juan Manuel Durán González

El Ayuntamiento ha procedido a la limpieza del monumento dedicado al aviador jerezano Juan Manuel Durán González y al histórico vuelo trasatlántico del avión Plus Ultra, en el que participó en 1926. Este monolito, ubicado en la plaza de Las Angustias, se encontraba afectado por diversas pintadas que se han eliminado para que el conjunto "presente una imagen acorde con su importancia".

El gobierno municipal recuerda que los monumentos conmemorativos, como el de la plaza de Las Angustias, "merecen el respeto y el cuidado de todos porque cumplen con la misión de salvaguardar la memoria colectiva de la ciudad y de conectar el presente con el pasado, honrando a personas y eventos significativos y ayudando a construir la identidad cultural de Jerez".

Asimismo, el gobierno pone el acento en el esfuerzo que está realizando para "el cuidado de los detalles que contribuyen a mejorar los servicios públicos municipales y a ofrecer a la ciudadanía y a los visitantes la mejor imagen posible. De este modo, destaca la importancia de mantener limpios y con el debido decoro los espacios públicos, lúdicos y culturales de Jerez".

El monumento dedicado al aviador jerezano Juan Manuel Durán González y al histórico vuelo trasatlántico del avión Plus Ultra, diseñado por Fernando de la Cuadra, fue inaugurado en 1951 para recordar a Jerez "y poner de relieve que uno de sus conciudadanos formó parte del equipo de cuatro tripulantes protagonistas del primer vuelo transatlántico de la historia entre España y América".