El Ayuntamiento de Jerez renueva el servicio de limpieza de colegios públicos

El Ayuntamiento de Jerez ha adjudicado el nuevo contrato de limpieza de colegios públicos de Jerez a la empresa OHL Servicios – Ingesan S.A. por un periodo de dos años, con posibilidad de realizar una prórroga. Tanto el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, como la delegada de Educación, Nela García, han subrayado que este nuevo contrato reafirma “el compromiso firme del gobierno con la educación de calidad y el respeto a los derechos laborales de los empleados públicos, en este caso, de la plantilla que compone este servicio”.

En líneas generales, el nuevo contrato conlleva una mayor inversión en dotación presupuestaria y, en consecuencia, en recursos materiales, y más garantías para la estabilidad de las personas que forman parte de este servicio. “De esta forma, se contempla una serie de mejoras en las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras, que son profesionales esenciales que contribuyen día a día a dignificar los centros públicos de Jerez, y de ahí que queramos reconocer su labor por este trabajo fundamental que desempeñan. Porque invertir en limpieza es invertir en calidad de vida, en bienestar y en la buena imagen de la ciudad”, ha subrayado Jaime Espinar.

Asimismo, el teniente de alcaldesa ha destacado el trabajo de coordinación que se ha llevado a cabo con la Delegación de Educación a la hora de establecer las prioridades de los centros y sus necesidades actuales en materia de limpieza y mantenimiento. En este sentido, la delegada de Educación ha agradecido a la comunidad educativa su colaboración para definir los detalles de la renovación de este servicio básico y esencial. “Mantener nuestras escuelas más limpias y más saludables constituye una prioridad de este gobierno”, ha resumido Nela García.

Entre otras mejoras, el nuevo contrato recoge una mayor inversión en recursos materiales que son necesarios para mantener los edificios en las mejores condiciones. Para ello, se ha incrementado la dotación presupuestaria de este servicio con el fin de posibilitar unas retribuciones más acordes a la labor que realiza hoy en día la plantilla, y que dispongan de los equipamientos y medios necesarios. Cabe destacar que se incluyen también medidas en materia de conciliación.