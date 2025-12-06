El Ayuntamiento de Jerez ultima el nuevo contrato de limpieza de los colegios públicos

El Ayuntamiento de Jerez está dando los últimos pasos para proceder a la adjudicación del nuevo contrato de limpieza de colegios públicos de la ciudad con el que se va a seguir incrementando la calidad de servicio.

Esta semana, la Junta de Gobierno Local ha aceptado la oferta presentada por la empresa OHL Servicios Ingesan para optar a este contrato, y le ha requerido la documentación complementaria como paso previo para proceder a su adjudicación, en los próximos días.

Tanto el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, como la delegada de Educación, Nela García, han mostrado su satisfacción por la agilidad con la que se está tramitando este expediente, que se ha gestionado de manera conjunta entre ambas áreas municipales con el fin de coordinar criterios y acciones destinadas a renovar este servicio y adaptarlo a las necesidades actuales de los centros educativos de Jerez.

El nuevo contrato contempla, además, una serie de mejoras en las condiciones laborales y salariales de la plantilla.

De esta forma, el Gobierno local sigue avanzando en su propósito de modernizar los servicios públicos, priorizando los más básicos y esenciales, como puede ser la limpieza de colegios, que incide de forma directa en el mantenimiento de los equipamientos públicos, la calidad de la oferta educativa, y en definitiva, en el bienestar del alumnado y del profesorado de Jerez.

Igualmente, Jaime Espinar y Nela García han destacado el interés que ha generado esta licitación a la que se han presentado ocho empresas, resultando como mejor oferta la de OHL Servicios Ingesan, y situarse ésta dentro de lo establecido en los pliegos que regulan la presente convocatoria.

Asimismo, este nuevo contrato supone un reconocimiento a la labor de las trabajadoras de la limpieza de colegios, ya que contempla una mejora de sus condiciones laborales y salariales, además de una mayor inversión en recursos materiales que son necesarios para mantener los edificios en las mejores condiciones.

Para ello, se ha incrementado la dotación presupuestaria de este servicio con el fin de posibilitar unas retribuciones más acordes a la labor que realiza hoy en día la plantilla, y que dispongan de los equipamientos y medios necesarios.

Igualmente, el nuevo pliego de condiciones prevé también medidas en materia de conciliación.