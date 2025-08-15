El Ayuntamiento de Jerez realiza reparaciones en cubiertas de edificios municipales para prevenir filtraciones de lluvia

El Ayuntamiento, a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, está llevando a cabo una serie de reparaciones puntuales en cubiertas de edificios municipales al objeto de mejorar la impermeabilización de las mismas y como medida de prevención ante futuras lluvias.

El teniente de alcaldesa, Jaime Espinar, ha explicado que estas reformas se están desarrollando durante los meses de verano aprovechando la ausencia de lluvias, “lo que nos permite actuar en algunas cubiertas completas, como es el caso del centro de barrio del Parque Atlántico, que precisaba de una reparación más amplia, o bien en zonas concretas que presenten grietas o fisuras”.

En este sentido, Jaime Espinar ha apuntado que “tras la DANA del pasado mes de octubre, detectamos puntos o tramos en algunas cubiertas que en días de lluvia habitual no suelen provocar filtraciones, pero en caso de lluvias torrenciales sí que podrían causar daños importantes; así pues, con estas reparaciones conseguimos eliminar todo tipo de riesgo de filtraciones y contribuimos al buen estado de conservación de estos edificios”.

Estas intervenciones se enmarcan dentro del objetivo del gobierno local de mejorar los servicios que se prestan al ciudadano, “ya que, al reparar estas cubiertas y mejorar sus condiciones de impermeabilización, evitamos que entre agua y, con ello, reducimos el riesgo de tener que limitar su acceso o acotar espacios dañados”, en palabras de Jaime Espinar.

Además del centro de barrio del Parque Atlántico, ya se ha actuado en las cubiertas de oficinas de Turismo, la sede de Onda Jerez, la Biblioteca Municipal, la Biblioteca de San Telmo, los centros de barrio de San Ginés y el de Jerez 2000, situado en la plaza del Yunque, o el centro Blas Infante. Asimismo, en los próximos días está previsto realizar reparaciones en el edificio municipal de la calle Caballeros 19, en el centro vecinal de la barriada España, en la OAC, en el centro Rosa Roige, y en varias dependencias de ELA.