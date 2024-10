La DANA descargó más de 100 litros de lluvia en Jerez

Jerez/El tránsito de la DANA este pasado miércoles 30 de octubre por Jerez de la Frontera y su campiña dejó un total de 106,1 litros de agua acumulada por metro cuadrado en 24 horas.

Tabla de la Aemet con el agua caída en Jerez en la que se aprecia un pico de 32 litros a las 14:00 horas

Según la estación de medición de la Agencia Estatal de Meteorología ubicada en el Aeropuerto de Jerez, el grueso de las precipitaciones se registraron entre las 12:00 y las 15:00 horas en las que se contabilizaron 68 litros y un pico de 32 litros a las 14:00 horas.

Las horas que concentraron un mayor número de precipitaciones fueron entre el mediodía y las 18:00 horas con 78 litros, muy lejos de los 6 litros que se contabilizaron en las seis primeras horas de una jornada que provocó inundaciones, colapso de tráfico y rescates a personas con el centro de la ciudad, la barriada de La Liberación y la pedanía de Guadalcacín como principales zonas afectadas.

La dana continuará afectando este jueves día 31 a Jerez de la Frontera y su zona rural en la que se ha activado la alerta amarilla por fuertes lluvias hasta las 18:00 horas de la tarde.

"La DANA sigue sobre España. No te confíes"

Mientras, Meteorología ha lanzado este jueves un mensaje "muy claro": "La DANA sigue sobre España. Se están produciendo tormentas muy intensas, ayer y hoy en Andalucía, hoy en Castellón. Vamos a seguir así gran parte de la semana".

Aemet ha trasladado este mensaje a través de su cuenta de Twitter para pedir precaución: "No solo es que llueve sobre mojado, sino que muchos recursos están centrados en la emergencia de Valencia. Actuar con sentido común y siguiendo indicaciones de '112', Delegación de Gobierno y Bomberos".

Y ha pedido a la población que se mantenga informada: "No te confíes. No tengas sensación de falsa seguridad en zonas del litoral donde no llueve".

A este respecto, ha matizado que muchas víctimas de la provincia de Valencia se han producido en zonas donde no llovía arrastrados por la riada. "La crecida de un barranco se produce muy rápida", ha apostillado.