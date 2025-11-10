El Ayuntamiento de Jerez sacará de nuevo a licitación las instalaciones del Club Puertas del Sur

El pleno ha aprobado desestimar el recurso de reposición formulado por los actuales gestores del Club Puertas del Sur, contra el acuerdo de pleno adoptado el día 26 de septiembre de 2025 por el que se aprobó definitivamente la extinción, debido a la finalización del plazo del derecho de superficie, sobre la parcela de equipamiento público de titularidad municipal donde se ubican las instalaciones deportivas. Asimismo, se ha denegado igualmente la solicitud de suspensión cautelar del acto impugnado contenida en el citado recurso.

Tal y como ha explicado el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, la convocatoria de este pleno urgente obedece a que “la Ley obliga a contestar en el plazo de un mes al recurso que han presentado los representantes del Club Puertas del Sur”, que se desestima al entender que no se encuentran justificados los fundamentos jurídicos que el Club Puertas del Sur expone en su escrito.

Como ha recordado el primer teniente de alcaldesa, este acuerdo no supone el cierre definitivo de las instalaciones, sino que, al haber expirado el plazo de duración de vigencia del anterior contrato (el pasado 14 de diciembre de 2024), y ante la imposibilidad legal de prorrogar el derecho de superficie sobre un bien de dominio público, el Ayuntamiento recupera los terrenos donde se encuentran las instalaciones deportivas de este club de gestión privada, tras una concesión administrativa para el uso y explotación, al objeto de llevar a cabo un nuevo procedimiento de licitación pública para su adjudicación.

Asimismo, Agustín Muñoz ha señalado que este asunto “es una cuestión que ya se trajo a debate el pasado 26 de septiembre para la aprobación definitiva de este expediente”, recordando que, en aquella ocasión, “ya se explicaron las causas de forma detallada, por lo que la situación es más que conocida por todos los grupos políticos. Además, desde esa fecha hasta el día de hoy hemos comprobado en el Registro Municipal que no ha habido ningún escrito por parte de ningún grupo político en el que se aportase alguna solución alternativa a esta situación, que viene exigida por el cumplimiento de la ley”.

En contestación a las intervenciones de los distintos portavoces de los grupos, Agustín Muñoz ha subrayado que desde el gobierno se han mantenido reuniones con los representantes del Club para explicarles la situación de manera pormenorizada. Igualmente, ha recordado “que el anterior gobierno socialista tuvo tiempo en ocho años para buscar una solución con estos representantes, y nos consta que en reunión con los socios en su momento, con la participación de la anterior alcaldesa, los socialistas reconocieron que no había otra opción que extinguir otro derecho de superficie”.

Por último, Agustín Muñoz ha reiterado que el Club “no se cierra. Vamos a realizar una nueva licitación para una concesión administrativa y podrán presentarse todas las personas físicas y jurídicas interesadas con el objeto de mejorar las condiciones de esas instalaciones y para que tengan, si cabe, un futuro aún mejor, como hacemos con otros equipamientos, como por ejemplo, la Ciudad de los Niños, que tuvo una situación similar”.