El Ayuntamiento de Jerez completará la urbanización y los acerados sin ejecutar de la Hijuela de la Marquesa, situada junto a la Ciudad de los Niños

La junta de gobierno local ha aprobado el proyecto de urbanización de la margen izquierda de la Hijuela de la Marquesa, un vial situado junto a la Ciudad de los Niños, y que carece de uno de sus acerados en un tramo de alrededor de 300 metros de longitud. Con esta actuación, que contempla una inversión de 548.198,18 euros, se completa el desarrollo urbanístico de esta calle, dando así respuesta a demandas vecinales y cumpliendo las especificaciones del planeamiento vigente.

La delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha explicado la importancia de este proyecto para dotar a esta calle de todas las infraestructuras y servicios que se encuentran sin ejecutar en una de sus márgenes, y concretamente, en el tramo comprendido entre La Ciudad de los Niños hasta su finalización, en la intersección con la calle Laguna de Gallocanta. “Estamos hablando de una intervención muy completa, ya que abarca no sólo la creación de acerados, sino también la modificación de la alineación de parte del vial, una serie de demoliciones puntuales de elementos situados en el margen de la calle sin urbanizar, el reasfaltado de todo el vial y la creación de zonas de aparcamiento en batería”.

En cuanto a servicios básicos, se prevé la renovación y modernización del alumbrado público con tecnología LED y la adecuación de redes de saneamiento para garantizar el drenaje superficial, adaptando los pozos existentes a las nuevas cotas proyectadas y a la instalación de nuevos imbornales. Cabe destacar también que en el lado actualmente consolidado existe red de alumbrado público que cubre la calzada, si bien, éste dispone de luminarias degradadas que serán sustituidas por nuevas lámparas.

Finalmente, el proyecto contempla la integración del nuevo acerado y del parque de La Marquesa mediante el ajardinamiento de la franja existente entre ellos, con una anchura variable de 1 a 8 metros, así como la instalación de mobiliario urbano, arbolado y una red de riego que estará conectada a la que tiene el citado parque.

Otros asuntos

Por otro lado, y también en materia urbanística, se ha concedido licencia para la rehabilitación y cambio de uso de un casco de bodega de la calle Argüelles que albergará 12 viviendas tipo loft; y para la construcción de otras 12 viviendas, 2 estudios, 15 garajes y 9 trasteros en la calle Ronda del Pelirón. También se han autorizado viviendas unifamiliares en las calles Corona Boreal, en la barriada Las Flores, y otra en Montecastillo.

Cabe destacar también la aprobación de las obras de instalación de toldos para sombreado de espacios libres en CEIP Gloria Fuertes y CEIP Pío XII, que obtuvo hace escasos días el visto bueno de la comisión local de Patrimonio Histórico, y que tiene como objeto dotar a ambos centros de espacios de sombra que atenúen los efectos de las altas temperaturas en meses cálidos.

Por último, cabe destacar que la junta de gobierno local ha aprobado definitivamente la declaración de la extinción de la concesión administrativa que fue otorgada hace más de 20 años a la Fundación ‘Paz y Aflicción’ para la ocupación privativa de la parcela de 2.000 metros cuadrados situada en la prolongación de la Calle Pizarro-Avenida de los Marianistas, destinada a la construcción y explotación de un Centro de Personas Mayores y Unidad de Estancia Diurna. Como consecuencia de lo anterior, el acuerdo ha incluido también la reversión al Ayuntamiento de la citada parcela, que es propiedad municipal, incluyendo las instalaciones existentes en su interior.