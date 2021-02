El Ayuntamiento pide a la Junta que ejecute las obras del Arroyo después de la Semana Santa de 2022

La Delegación de Urbanismo solicitará a la Junta de Andalucía que no ejecute las obras de reurbanización de la plaza del Arroyo y de la calle José Luis Díez hasta después de la Semana Santa de 2022 con el objeto de que esta importante intervención no interfiera en esta celebración, especialmente en un año en el que se espera que vuelvan las procesiones a las calles si en los próximos meses logra controlarse la pandemia del coronavirus.

Días atrás, la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio anunció la aprobación del proyecto de reforma de este enclave del centro jerezano que se financiará con fondos europeos (están adscritos a la Iniciativa Territorial Integrada-Iti Cádiz). No obstante, aún quedan dos importantes trámites por cumplir para que la reurbanización pueda iniciarse.

Para empezar, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento tienen que firmar un convenio de actuación para esta obra. Y, una vez ambas rubriquen este acuerdo, deberá iniciarse el proceso de licitación. Los cálculos estimados por la Delegación de Urbanismo, y apuntados a este periódico por su responsable, José Antonio Díaz, es que no será hasta 2022 cuando pueda iniciarse la actuación.

Así, por un lado, la Junta no ha remitido al Consistorio el convenio por lo que no hay fecha para su firma. Y, por otro, está el tiempo que tarda un proceso de licitación. Urbanismo estima que la administración autonómica suele tardar “entre seis y ocho meses” en una adjudicación de estas características.

Este medio ha consultado la plataforma de contratación de la Junta para conocer cuánto tiempo tarda en este tipo de procedimientos. Para adjudicar la reforma de la Residencia de Mayores de La Granja, que está actualmente en ejecución, el organismo autonómico tardó nueve meses entre el anuncio de la licitación y la firma del contrato, aunque bien es cierto que esta licitación se vio afectada por la paralización de los expedientes públicos que conllevó la declaración del estado de alarma en marzo del año pasado durante la primera ola de la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, la Junta tiene pendiente de resolver una licitación que se financiará con los fondos europeos ITI sobre desarrollo de infraestructuras náuticas en la provincia. El anunció del proceso de adjudicación se inició a finales de julio y aún no se ha terminado de resolver.

Por lo tanto, si no hay ningún contratiempo, y se acelerasen los plazos, Urbanismo estima que la obra no podrá estar concluida antes de abril del año próximo, de ahí que plantee que, para no interferir en la Semana Santa del próximo año, esta intervención pueda iniciarse tras esta celebración. La Semana de Pasión de 2022 será del 10 al 17 de abril y la obra de reurbanización de El Arroyo tiene un plazo ejecución de unos 10 meses aproximadamente.

Hay que tener en cuenta que el eje del Arroyo es un enclave vital en las estaciones de penitencia de las hermandades a la Catedral. Para empezar, un tramo afectado por las obras (la calle José Luis Díez) forma parte de la Carrera Oficial; mientras, la plaza del Arroyo es un lugar de paso de numerosas cofradías en su regreso a sus templos, además de ser un punto de elevada concentración de personas durante estos días.

Ante esta circunstancia, y dado que las obras no se podrán ejecutar a corto plazo ya que hay que cumplir con dos trámites -la firma de un convenio entre la Junta y el Ayuntamiento y el proceso de licitación de las obras-, el delegado de Urbanismo reclama que se tenga en cuenta esta posibilidad para no interferir en la Semana Santa del año próximo.