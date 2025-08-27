El Ayuntamiento llevará a cabo mejoras de la seguridad vial en la barriada de la Asunción

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y la delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, han mantenido un encuentro de trabajo con los representantes de la Asociación de Vecinos 'La Integración' de la barriada de La Asunción para abordar, entre otros asuntos, futuras actuaciones de mejora en la barriada.

Jaime Espinar ha explicado que "en el transcurso de la reunión hemos realizado un balance de las actuaciones que ya ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Jerez en los últimos meses y también hemos avanzado las siguientes acciones que se van a acometer para mejorar esta barriada tan señera de Jerez".

En este sentido, el teniente de alcaldesa ha avanzado que van a acometer una serie de actuaciones para mejorar la seguridad vial. "Hay zonas de la barriada que necesitan que se reduzca la velocidad y en estas actuaciones vamos a seguir trabajando con la asociación de vecinos para ir cumpliendo con las demandas del colectivo vecinal. También hemos acordado continuar con diversos trabajos de limpieza". Espinar ha avanzado que el Ayuntamiento está preparando un proyecto de reductores de velocidad y se incluirá la barriada de La Asunción.

Espinar recuerda que la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos y Medio Ambiente ejecuta, habitualmente, entre otros, trabajos de desbroce, repaso de la señalización horizontal y vertical, limpieza de pasos de peatones, instalación de reductores de velocidad, adecentamiento de edificios públicos o de parques infantiles en las distintas barriadas del Jerez urbano y rural. "Son trabajos habituales que realizamos a demanda de los distintos colectivos vecinales para mejorar la seguridad y los servicios públicos de cada barriada".

Durante la reunión con la asociación vecinal de La Asunción también se recordó que se ha repoblado de arbolado prácticamente toda la barriada. "Se han repuesto los árboles que se murieron por causas diversas, especialmente de las especies aligustres y naranjos. Han sido cerca de medio centenar de árboles los que se han plantado en toda la barriada, dentro del Plan Árbol 2024-2027"

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha recordado que el Gobierno municipal tiene entre sus objetivos reverdecer las barriadas de Jerez y hacer que el árbol sea el centro de las políticas medioambientales, después de años de maltrato por parte de gobiernos anteriores.

"En definitiva, nuestro compromiso es seguir trabajando de la mano de la asociación de vecinos para que cuenten con una barriada mejor y con mejores servicios públicos", ha finalizado el teniente de alcaldesa.