Nueva agresión en el servicio de Urgencias Materno -Infantil del Hospital de Jerez

El Sindicato de Enfermería SATSE en Jerez ha condenado los hechos acontecidos la madrugada del sábado en el servicio de Urgencias Materno-Infantil cuando un familiar de una menor que ya estaba siendo atendida llegó con una actitud agresiva hacia los profesionales que se encontraban en el turno provocando graves desperfectos materiales en la unidad, con rotura de cristales que pusieron en peligro a otros usuarios que estaban siendo atendidos y que en ese momento se encontraban al lado de la puerta que fue rota tras un golpe.

Los profesionales que se encontraban en esos momentos trabajando vivieron una situación de inseguridad y desprotección absoluta, se sintieron totalmente intimidados viendo en peligro su integridad física ante los gritos y golpes del usuario, teniendo que avisar al personal de seguridad, que cuando pudo acudir contuvo al usuario que no mostró resistencia custodiándolo fuera del servicio.

Ante estos hechos, el Sindicato de Enfermería SATSE vuelve a denunciar esta situación que se repite en muchos centros sanitarios en los que los profesionales no pueden trabajar en unas condiciones de seguridad por falta de personal de vigilancia. De haber habido un vigilante de seguridad en la puerta como punto de urgencias estos hechos no habrían acontecido ya que el usuario habría sido contenido en la puerta y no se habrían llevado a cabo estos actos violentos.

Las administraciones tienen la obligación de velar y garantizar la seguridad de sus trabajadores. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, durante 2024 se alcanzó una nueva cifra récord de agresiones a profesionales sanitarios: 17.163 casos, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior. De estas agresiones, cerca del 80% se produjeron contra mujeres. Además, encuestas internas realizadas por el propio sindicato reflejan una situación alarmante: 8 de cada 10 enfermeras han sufrido algún tipo de agresión durante su trayectoria profesional.

SATSE lamenta que, a pesar del aumento constante de casos, sigan sin aplicarse medidas eficaces en todos los centros sanitarios. Una de las principales demandas del sindicato es la presencia permanente de personal de seguridad en hospitales y centros de salud, una medida que seguimos exigiendo puesto que aún no está garantizada ni en todos los centros ni en todos los horarios. La violencia en el entorno sanitario es un problema recurrente y grave que precisa de una respuesta eficaz y urgente.

Por esto, se ha convocado una concentración el día 27 de agosto a las 10 h de la mañana en la puerta del hospital General del Hospital de Jerez como acto de protesta ante estos hechos.