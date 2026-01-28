El Ayuntamiento otorga licencia de obras para un conjunto residencial de 42 viviendas en la barriada de Las Flores

La junta de gobierno local ha otorgado licencia de obras para la construcción de la primera y segunda fase de una promoción inmobiliaria en la barriada de Las Flores que estará compuesta por tres fases que suman un total de 42 viviendas, y más concretamente, de 28 plurifamiliares y 14 unifamiliares en hilera, además de un garaje en la planta sótano y piscina comunitaria.

Con esta nueva promoción, ya son 199 las viviendas autorizadas mediante licencias en lo que va de año, “un dato muy positivo para Jerez que nos anima a avanzar en nuestro propósito de allanar el camino a la iniciativa privada para que destine aquí sus inversiones”, ha subrayado la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra.

En opinión de la responsable municipal, el buen inicio de año que está experimentando la ciudad en materia residencial pone de manifiesto que, una vez más, “la intensa gestión que se está llevando a cabo desde la delegación de Urbanismo para completar la urbanización de zonas en vías de desarrollo, o que no se encontraban ejecutadas en su totalidad, está posibilitando la puesta a disposición de parcelas urbanizadas y con todos los servicios necesarios para la construcción de vivienda”.

Es el caso de la U.E. 4SI San Jerónimo-Las Flores, donde se ubicarán ambas fases de este residencial (concretamente, en la manzana F.1 del A.P.I. 4.S.1-Las Flores-A), cuyas obras de urbanización, que estaban pendientes de ejecución desde hace años, se desbloquearon el pasado año tras una laboriosa tramitación que culminó en noviembre con la adjudicación de las mismas a la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, S.A. por un importe de 2.348.674,12 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

Como ha recordado la delegada municipal, estas obras, que se han iniciado hace escasas fechas, posibilitarán el desarrollo urbanístico de la U.E. 4SI San Jerónimo-Las Flores, que podrá contar por fin con las infraestructuras viarias y los servicios básicos adecuados. Asimismo, y como ya avanzase Belén de la Cuadra, la urbanización de estos terrenos de Las Flores “facilitará la concesión de licencias para nuevas viviendas, -como son las de esta promoción - y, por tanto, impulsará la actividad residencial en la zona”.

De las 199 viviendas que han obtenido licencia de obras en lo que va de año, 150 corresponden a un complejo inmobiliario que se va a construir en el Sector 26 de La Milagrosa, y concretamente, en una de las 13 parcelas de este ámbito que aún no disponen de sistema eléctrico (y por tanto no podían ponerse en uso), pero que van a completar todas las infraestructuras y servicios necesarios gracias al proyecto de electrificación que se adjudicó la semana pasada por un importe cercano al millón de euros. “Nuevamente -subraya Belén de la Cuadra - estamos ante un ejemplo de cómo el esfuerzo que estamos realizando para facilitar suelo de uso residencial está dando resultados positivos”.

Las otras siete viviendas que han obtenido licencia este mes son: tres que se van a construir en la calle Caracuel; la adaptación de un local a vivienda en la calle Clavel; el cambio de uso de local a vivienda en un edificio de la Plaza Monti y dos unifamiliares en El Carrascal y Plaza Ronda.