A la venta casa chalet en una de las zonas más exclusivas de Jerez: dos plantas, sótano y piscina junto a una de las avenidas más importantes

A veces se olvida que Jerez es una ciudad que se extiende más allá del centro de la ciudad. También cuenta con núcleos rurales. En todas estas zonas hay quien viene y va en busca de la vivienda ideal que se ajuste a sus necesidades y, por suspuesto, a sus bolsillos.

En el distrito Jerez Norte - Montealto - Pozoalbero el 37 por ciento del espacio público son zonas verdes y el premio medio del metro cuadrado asciende a 2.358 euros. Se trata, por tanto, de una de las zonas más exclusivas de Jerez. La mayoría de las viviendas que alberga se construyeron durante la década de los 90 y la mayor parte de los residentes tiene entre 50 y 65 años de edad, según el portal Idealista.

Quienes estén intersados en buscar una posible residencia en El Altillo, tienen esta candidata, una "magnífica" casa-chalet. Se encuentra en una parcela cuadrada de 600 metros cuadrados con una amplia fachada a una avenida de gran amplitud que goza de muy buenas comunicaciones.

Sin duda, uno de los grandes atractivos de esta vivienda es la piscina (3,7 x 9 metros) para refrescarse y relajarse en los calurosos días estivales. "El espacio restante de la parcela es ideal para barbacoas con familia, amigos o, simplemente, para sentarse a leer y disfrutar del tiempo libre", reza el anuncio en Idealista.

El estilo de esta casa chalet jerezana destaca por su atemporalidad con un toque tradicional, con tejados inclinados, pero de tejas negras y fachadas con líneas rectas que le dan una imagen de modernidad. Destaca por su practicidad, para economizar el mantenimiento de la misma en su exterior. La vivienda cuenta con 536 metros cuadrados repartidos en sótano, planta baja principal y primera planta o planta alta.

Salón de una casa chalet en venta, en El Atillo (Jerez). / Idealista

El sótano tiene acceso interno por la vivienda, o bien, por el exterior con los vehículos a través de su rampa de acceso. Tiene capacidad para cuatro coches. También dispone de más espacios como el trastero, y otra, "muy espaciosa, perfectamente equipada y decorada para el ocio con zona de estar, baño y cocina abierta". La planta baja es la principal. Cuenta con un hall, cocina con forma de 'L', totalmente equipada con altas calidades. A esto se suma una zona de office con mesa comedor. Lo más característico del salón eson sus amplios ventanales y una acogedora chimenea. En el resto de la planta se distribuyen tres dormitorios con sus baños incorporados, y un aseo.

En la primera planta o planta alta acoge un dormitorio, baño y sala de estar con acceso a una bonita terraza.

"En definitiva, es una casa que lo tiene todo: diseño, calidades, amplitud, luminosidad, espacios exteriores, y es muy cómoda, al disponer de las habitaciones principales en una sola planta", aseguran los vendedores de esta casa chalet puesta a la venta por 950.000 euros.

"Como toda casa que se haya vivido, ésta ha sido el hogar de una familia que ha visto crecer a sus hijos y que ahora deciden comenzar una nueva etapa como lo puede ser la de usted y la de los suyos", concluye el comentario del anuncio.