El Ayuntamiento rehabilita el empedrado de la calle Paralejo en el centro histórico de Jerez

El Ayuntamiento, a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, está rehabilitando el empedrado de la calle Paralejo, en el entorno de la calle Chancillería, en pleno centro de Jerez, con el objetivo de mejorar la zona, conservando este pavimento tradicional hecho de piedras.

En este sentido, el Ayuntamiento está dando solución a algunos socavones y desprendimientos de piedras que se habían producido en esta céntrica vía y dando uniformidad al suelo empleando mortero. Con esta intervención se da respuesta a las demandas de los vecinos y vecinas de esta zona que venían solicitando una actuación de este tipo.

El Gobierno municipal ha apostado por respetar esta forma de pavimento que da un carácter único al centro de Jerez por su valor histórico, estético y funcional y porque es un testimonio de la evolución urbana y de las técnicas constructivas de épocas pasadas, un patrimonio que Jerez debe conservar para preservar su identidad y su valor como ciudad histórica.

A todo esto se suma que la textura del empedrado puede ayudar a reducir la velocidad de los vehículos y la distancia de frenado en calles céntricas, como es el caso de la calle Paralejo, aumentando de este modo, la seguridad para peatones y conductores.

Una vez terminados los trabajos en esta calle, el Ayuntamiento tiene programadas otras actuaciones de este tipo en el pavimento de otras zonas del casco histórico de la ciudad.