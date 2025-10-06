El Ayuntamiento renueva la señalización de avenidas como María Auxiliadora, Comedia, Reina Sofía, Presidente Adolfo Suárez y Tío Pepe

El Ayuntamiento, a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible, continúa adelante con nuevas actuaciones en el marco de la campaña de Seguridad Vial y Movilidad que está desarrollando en Jerez para reforzar las medidas preventivas y mejorar la seguridad en el tráfico rodado y peatonal.

Entre estas medidas, en estos días está previsto el repintado de marcas viales y señalización horizontal en diversas zonas de la ciudad como avenida María Auxiliadora, avenida de la Comedia, Reina Sofía, calle Hermandad del Rocío y avenidas Presidente Adolfo Suárez y Tío Pepe.

Asimismo, esta intervención del Servicio de Movilidad del Ayuntamiento, conlleva igualmente el limpiado de pasos de peatones en las avenidas Ingeniero Ángel Mayo, Libertad y Solidaridad.

En muchos casos, al tratarse de vías que soportan un gran volumen de tráfico, y que a veces incluso llega a ser denso en algunas horas puntuales del día, estos trabajos se están realizando en horario nocturno con el objetivo de no alterar la circulación. Destacar igualmente, que para esta actuación ha sido necesario implementar recursos con un refuerzo de equipos, con el fin acometer estas labores de forma más eficaz.

A través de la Campaña de Seguridad Vial y Movilidad, el Gobierno municipal está trabajando sucesivamente y de forma continuada para mantener la señalización como herramienta fundamental para incentivar la seguridad vial, sobre todo en amplias avenidas con mucho tráfico. Hay que recordar que el mantenimiento y mejora de la señalización es una de las principales demandas de las asociaciones de vecinos y otros colectivos de Jerez y una medida fundamental para prevenir accidentes y proteger a los peatones.

Otras medidas en las que se está trabajando en estos días desde el Servicio de Seguridad Vial y Movilidad es en la señalización de zonas reservadas para carga y descarga o para el aparcamiento de vehículos de personas con movilidad reducida solicitadas en diferentes ubicaciones y en la sustitución de señales y reductores de velocidad en avenida Libertad, Solidaridad y Moreno Mendoza. Asimismo, se está procediendo a la reposición de las señales deterioradas o vandalizadas que se detectan.