El Ayuntamiento saca a licitación las obras del comedor del colegio Miguel de Cervantes

El Ayuntamiento de Jerez ha sacado a licitación las obras del comedor del colegio Miguel de Cervantes. Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 69.490,09 euros, consisten en adecuar las actuales instalaciones del centro en un comedor para servicio de cátering, tal y como recoge el pliego de contratación. El plazo para presentar ofertas está abierto hasta el próximo 17 de diciembre.

El comedor de este centro era, junto al del CEIP La Alcazaba, una de las novedades del presente curso escolar. De momento, todo apunta a que las obras no estarán terminadas hasta antes bien avanzado el curso, ya que hay que tener en cuenta la lentitud que este tipo de procesos burocráticos requiere. El pliego recoge trabajos en la adecuación de zonas interiores que serán las encargadas de acoger el nuevo comedor.

Por contra, el Ayuntamiento espera poder inaugurar una vez finalicen las vacaciones de Navidad, el nuevo comedor del colegio Alcazaba situado en la zona de La Granja. Las obras comenzaron el pasado 15 de octubre y el plazo de ejecución es de dos meses, por lo que en unos días se espera que estén finalizadas. Hay que recordar que dichos trabajos de adecuación cuentan con un presupuesto de 48.100,79 euros y había sido encargada a Grupo Muserac S.L.

La intervención recoge la apertura de un nuevo acceso destinado a la entrada de materiales y que servirá como vía de servicio para este equipamiento. Además, los trabajos comprenden la construcción de un nuevo office y el acondicionamiento completo de las aulas que albergarán el comedor, incluyendo suelos y paredes.

Eliminación de barreras arquitectónicas en los institutos Romero Vargas y Andrés Benítez

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha sacado a licitación las obras para la eliminación de barreras arquitectónicas en los institutos Francisco Romero Vargas y Andrés Benítez. Será la segunda vez que se saque a concurso, tras haber quedado desierto ambas obras en la anterior licitación.

En el primero de ellos, el IES Francisco Romero Vargas, el coste presupuestado es de 185.835,90 euros, mientras que para el IES Andrés Benítez alcanza los 193.492,12 euros.