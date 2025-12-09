La inclusividad, protagonista del proyecto Bibliotecas Humanas en el colegio Andrés de Ribera

En el CEIP Andrés de Ribera ha reanudado en el presente curso escolar, 25-26, el proyecto Bibliotecas Humanas, una iniciativa que comenzó en el curso 21/22 y que ha sido galardonada como ejemplo de buenas prácticas. Hay que recordar que dicho proyecto consiste en la realización de entrevistas a personajes femeninos relevantes del campo profesional y próximas al entorno del alumnado del centro, que participa al completo.

En este quinto curso de Bibliotecas Humanas, entroncado con el Plan de Igualdad del centro, se ha contado para inaugurar el mismo con la visita de varios jugadores del Unión Baloncesto Jerez. En concreto, visitaron el centro educativo los jugadores Fátima Herrera Garrido, Juan Antonio Muñoz Mallol, Joaquín Pérez Núñez y Pablo Jiménez Pérez, además de la entrenadora María Asunción Torreira Briceño, y la segunda entrenadora Amelia Soto Domínguez.

El Unión Baloncesto posa con sus diplomas.

El proyecto del Equipo para Personas con Discapacidad Intelectual (BDI) arrancó en el 2018 de manos de José María Martín Barriga en el Club DKV Jerez, y María Asunción Torreira Briceño como segunda entrenadora,. En 2020, jugaron su primer torneo , y en 2023 fueron campeones de Andalucía en su categoría.

Fátima Herrera Garrido pertenece a la Selección Andaluza de Baloncesto para Personas con Discapacidad Intelectual, así como a la Selección Española participando en el campeonato mundial Virtus World Basketball Championships en Kazajistan. Por su parte, María Asunción Torreira Briceño forma parte del equipo técnico del Equipo de Baloncesto para Personas con Discapacidad Intelectual de la Selección Andaluza desde la temporada pasada.

En esta visita, tanto jugadores como entrenadoras han respondido a las preguntas que ha realizado el alumnado del centro, además, después de la entrevista, han participado en diversos talleres con el alumnado del colegio. Con estas actividades, desde el Andrés de Ribera se pretende así dar visibilidad al deporte adaptado para personas con diversidad funcional.