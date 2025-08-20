El Ayuntamiento suscribirá un convenio de colaboración para el Centro de Innovación Tecnológica de Jerez

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Jerez, el Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Empresarial (CITED) y la Asociación Clúster Tecnológico Nexur para el fomento del 'Centro de Innovación Tecnológica de Jerez', con una duración de cuatro años a partir de la fecha de su firma.

El convenio tiene como objeto el establecimiento de un marco de colaboración público-privada para el fomento del emprendimiento tecnológico y el desarrollo de capacidades digitales, mediante la creación y el fomento de un entorno de Innovación Tecnológica, compuesto por tres unidades principales: formación, mentorización y oficina técnica de atracción y captación de fondos.

El acuerdo se estructurará en tres herramientas principales, una Unidad de Formación destinada a la capacitación de estudiantes, profesionales y emprendedores, con formación reglada o a medida de necesidades empresariales concretas. Una Unidad de Mentorización de Startups Tecnológicas, basado en un Programa de acompañamiento, asesoría y aceleración de startups, facilitando su consolidación y escalabilidad. Y una Oficina Técnica de Búsqueda de Fondos y captación de Inversores para la identificación, gestión y captación de financiamiento para proyectos tecnológicos, tanto públicos como privados.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento impulsa un importante espacio de innovación, desde el que se facilitará la colaboración entre emprendedores, empresas, centros universitarios y de FP, investigadores, inversores públicos y privados y organismos internacionales, con la finalidad de impulsar y fortalecer las iniciativas empresariales independientemente del tamaño que sean.

El teniente de alcaldesa de Transformación Digital, Ignacio Martínez, destaca que "con la aprobación de este convenio seguimos dando pasos importantes para el objetivo de este gobierno municipal de facilitar el desarrollo tecnológico y la transformación digital de Jerez mediante la alineación y potenciación de las estrategias, el talento, las tecnologías, las infraestructuras y las inversiones de los actores públicos y privados en el territorio. La visión de la estrategia 'Jerez Connected' es la de una ciudad inteligente con servicios avanzados orientados a la ciudadanía, a la vanguardia de la economía digital, generando puestos de trabajo de valor añadido en sectores emergentes y este convenio conecta directamente con esa línea de trabajo".

Este convenio es fruto de la apuesta de emprendedores locales, que creen en el potencial de una ciudad como Jerez para invertir, en el compromiso del Clúster Tecnológico Nexur con el crecimiento de la economía digital, y el impulso del ayuntamiento de Jerez de una Estrategia, como 'Jerez Connected', comprometido con la Creación, Captación y Retención de Talento Tecnológico y de alto valor, sin duda uno de nuestros objetivos principales.