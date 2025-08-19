El Ayuntamiento de Jerez, aún a la espera de un nuevo plan de pago a proveedores comprometido por Hacienda

La alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, considera que el aumento de la deuda con proveedores en los últimos meses —el último dato conocido es que ha aumentado hasta los 17,5 millones de euros— es una situación "coyuntural", aunque no es preocupante dado que la situación económica municipal está "por el buen camino".

Ahora bien, una de las razones por las que esgrimió que se ha producido este incremento de este adeudo es porque, a día de hoy, el Ayuntamiento no ha podido acogerse aún a un nuevo plan de pago a proveedores que el Ministerio de Hacienda convocó el pasado mes de mayo. En un primer momento, y por primera vez en la historia, el Consistorio jerezano se quedó fuera dado que meses antes, gracias a otros mecanismos similalres, logró reducir de manera ostensible su periodo medio de pago, situándolo durante un par de meses dentro del tiempo legal (30 días desde la aceptación de la factura).

Sin embargo, en ese momento, el gobierno municipal, que por entonces mantenía contactos con Hacienda para sacar adelante el presupuesto municipal, solicitó adherirse a este mecanismo. Según las explicaiciones apuntadas entonces por el ejecutivo, los responsables del Ministerio le trasladaron su beneplácito, pero que, según las explicaciones dadas este martes por la regidora, "no han vuelto a tener noticias" desde entonces. De hecho, esta nueva convocatoria del plan de pago a proveedores ya concluyó a finales del mes de junio con la formalización de los préstamos por parte de las entidades locales que finalmente se han adherido.

La regidora, en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita al parque de bomberos donde despidió a un contingente de voluntarios que ha viajado a Ourense por los graves incendios que afectan a esta provincia, indicó que tiene previsto mantener un nuevo contacto con Hacienda en septiembre para volver a reclamarle la adhesión del Consistorio al plan de pagos a proveedores y para exigir "medidas estables" frente a la situación económica.

No obstante, García-Pelayo aseguró que, a pesar de este incremento, la situación financiera municipal se encuentra "controlada". En este sentido, hizo mención de la próxima entrada en vigor del nuevo presupuesto municipal que, salvo algún imprevisto de última hora, pueda aprobarse de manera definitiva en un pleno a principios de la próxima semana, un documento que "permitirá tener unas cuentas más ordenadas".

Por otro lado, dio a conocer que, según los últimos datos conocidos de la liquidación del pasado año, el Ayuntamiento de Jerez cumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria con un positivo de unos 227.000 euros y con la regla de gasto. Y, por otro lado, incidió en que en 2024 se logró reducir la deuda financiera municipal en aproximadamente un millón de euros. Por ello, la alcaldesa sentenció: "Estamos por el camino adecuado para normalizar la situación económica y eso lo irá notando el ciudadano con una mejora de los servicios públicos".