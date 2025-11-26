Azucarera reitera la continuidad de su planta y de las inversiones previstas en los próximos cinco años

Un momento de la reunión entre representantes de la azucarera y la alcaldesa de la ciudad.

La compañía AB Azucarera Iberia ha garantizado la continuidad de la actividad su planta de Jerez, ubicada en el polígono El Portal. Así, se lo han traslado tanto el consejero delegado de la firma, Juan Luis Rivero, y el director de la planta de Jerez, Francisco Aguilocho, durante una reunión que ha mantenido con la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo.

En el encuentro, los responsables de la firma trasladaron a la regidora que está prevista una inversión de 24 millones de euros en las instalaciones durante los próximos cinco años. Por este motivo se reiteró en la reunión de que son "erróneas" las afirmaciones que recientemente realizó una entidad agraria anunciando el cierre de las instalaciones jerezanas garantizándose así la continuidad de la planta y de la plantilla, que actualmente está conformada por 219 trabajadores, incluidos fijos discontinuos.

Según apuntó el gobierno municipal en un comunicado, los representantes de Azucarera afirmaron que la planta de El Portal está catalogada como una de las "fábricas más eficientes de Europa". En este sentido, se hizo hincapié que desde hace dos décadas la actividad de la remolacha se combina con la del refino de azúcar de caña, "flexibilidad que le permite producir azúcar durante todo el año".

La Azucarera del Guadalete es la única planta con la que cuenta la compañía en la comunidad autónoma ya que cuenta con tres fábricas y dos centros de envasado, uno en Jerez y otro en Benavente (Zamora).