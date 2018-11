Consejo Regulador: "No hay ninguna guerra entre el jerez y la manzanilla"

La reacción de la Asociación de Bodegas Artesanas de Sanlúcar (Asaba) a la sentencia contraria al uso del ‘Bag in Box’ no ha gustado en el Consejo Regulador, que ayer emitió un comunicado en el que critica el discurso “localista y victimista” de este colectivo bodeguero.

En su respuesta a los manzanilleros afectados por el fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el ‘caso del Bag in Box’, la institución jerezana del vino expresa su rechazo a las descalificaciones de Asaba tanto hacia las instituciones del Marco –“de forma especial el Consejo Regulador”– como hacia personas “absolutamente respetables”. En concreto, el Consejo recrimina al grupo de manzanilleros los “insultos “ vertidos hacia el presidente de Fedejerez, Evaristo Babé, que recuerda “representa los intereses mayoritarios del sector”.

La institución rechaza igualmente el discurso “localista y victimista“ al que apela el colectivo para plantear el asunto del ‘Bag in Box’ como un conflicto entre las denominaciones de origen del jerez y la manzanilla. “Nada de guerra entra denominaciones”, indica el Consejo, no sin recordar que la Asociación obvia en su planteamiento que los principales operadores de la D.O. Manzanilla son contrarios a la comercialización en el envase de cartón, y que los partidarios del ‘Bag in Box’ defienden su uso tanto para la comercialización de manzanilla como de los vinos de Jerez.

Los vinos de ambas DD.OO. “coexisten en los portafolios de las bodegas sin problemas, como lo vienen haciendo desde la creación de la denominación Manzanilla hace más de 50 años”, señala el Consejo, desde el que puntualizan que el jerez y la manzanilla también “comparten la misma Zona de Producción, se suministran de los mismos viñedos y, esencialmente, se enfrentan a los mismos problemas en los mercados”, por lo que “plantear la cuestión en términos de productos competidores es pretender fragmentar un sector que necesita estar unido para poder afrontar con éxito los auténticos retos del futuro”.

El Consejo Regulador responde igualmente a las críticas de los manzanilleros personados en la causa hacia el reparto de vocales en el pleno del vino, asunto “revisable por los cauces legales”, pero el que “faltan a la verdad”, toda vez que recuerda que el hecho de que la manzanilla, el vinagre y las pequeñas bodegas cuenten con un vocal propio cada uno dentro del sector comercializador, no significa que el resto de vocalías de las bodegas no tengan intereses en la D.O. del vino sanluqueño. Y lo mismo ocurre en el sector productor, que es común a las tres denominaciones gestionadas por el Consejo (vinos de Jerez, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez).

Tras significar que tanto las bodegas afectadas por la sentencia como la Asociación que las aglutina y la propia Junta de Andalucía están en su perfecto derecho de recurrir la decisión del alto tribunal andaluz, favorable al recurso promovido por Fedejerez contra la resolución de la Consejería de Agricultura, que en contra de lo acordado por mayoría en el pleno, autorizó el uso del ‘Bag in Box’ para la comercialización en el canal Horeca del jerez y la manzanilla.

La institución del vino subraya en su respuesta que el rechazo al envase de cartón, “en línea con las denominaciones de origen más prestigiosas de España”, se ciñe a un criterio de imagen. En última instancia, indica que “no puede sino congratularse de que la justicia haya dictaminado que el Consejo Regulador actuó conforme a derecho en este asunto”, al tiempo que destaca que “la decisión adoptada de no autorizar los envases de ‘Bag in Box’ se adoptó exclusivamente desde el sincero convencimiento de que es lo que más conviene a nuestras denominaciones”.