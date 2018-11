El TSJA confirma la prohibición del uso del 'Bag in Box' para el vino de Jerez y la Manzanilla

Se ha hecho esperar, pero la pohibición del uso del 'Bag in Box' para la comercialización de los vinos de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar ya tiene respaldo judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) da la razón a Fedejerez en su recurso contra la resolución de la Consejería de Agricultura, que a instancias de varias bodegas sanluqueñas dejó sin efecto la negativa del Consejo Regulador a emitir etiquetas para la comercialización de vinos amparados en el envase de cartón.

La sentencia del alto tribunal andaluz consagra la prohibición del Bag in Box, que ya avaló el propio tribunal con la suspensión cautelar de la venta de manzanilla en este envase solicitada por la patronal bodeguera, decretada a finales de 2016. La medida fue también recurrida por la Consejería de Agricultura, recurso que desestimó el TSJA.

Fedejerez mostró ayer su satisfacción con el esperado fallo judicial, que supone un varapalo tanto para las aspiraciones de los integrantes de la Asociación de Bodegas Artesanas de Sanlúcar como para la Consejería de Agricultura, cuya postura reprueba la sentencia, en la que, sin entrar en el fondo del asunto, también se cuestiona tanto que aceptara el recurso de alzada presentado por los manzanilleros en contra del criterio del Consejo Regulador respaldado por la mayoría del pleno, como el informe técnico emitido para justificar el uso del 'Bag in Box' para consumo indirecto en el canal Horeca.

El presidente de Fedejerez, Evaristo Babé, quien calificó el fallo de "lógico y evidente", pidió ayer "altura de miras" a los distintos operadores del sector ante una sentencia que "debe servir de experiencia para respetar en el futuro los acuerdos que se adopten en el seno del Consejo Regulador".

Babé recordó que el proceso judicial se abrió después de que "un grupo de bodegas sanluqueñas desobedeciera el acuerdo mayoritario del pleno del Consejo contra el 'Bag in Box', decisión que arropó la Junta de Andalucía" y lanzó un mensaje a los hosteleros para transmitirles que "deben saber que el envase de cartón está prohibido, por lo que todo lo que se comercialice en 'Bag in Box' no es vino amparado por las Denominaciones de Origen del jerez y la manzanilla".

La Consejería de Agricultura emitió ayer un escueto comunicado en el que sostiene que "respeta el fallo del TSJA, aunque no lo comparte", al tiempo que añade que "los servicios jurídicos están ya estudiándolo -el fallo- para, en su caso, tomar las medidas oportunas.