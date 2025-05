Balance de la Feria de Jerez: "Es obligación de todos cuidarla"

"Una buena Feria". El presidente de la Asociación Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco, y casetero de Casa Juan Carlos, ha realizado un balance de la fiesta, "una Feria de 2025 para la que había muchas ganas. Sí, había muchas ganas de Feria de Jerez y la gente de fuera venía buscándola también. Para los jerezanos es nuestra semana grande y la esperamos con muchas ganas". Carrasco añade que aunque había cierto temor por el tiempo, "ya que al ser un poco tardía, ha habido días fresquitos, calurosos y la lluvia repentina del viernes, que al final dejó una tarde-noche espectacular".

El presidente de los hosteleros cree que "debemos estar contentos y la afluencia de público ha sido aceptable. Ha sido una Feria bonita y es obligación de todos guardar su esencia, cuidarla. La Feria va evolucionando también y hay que intentar no excluir a nadie y es ahí donde tenemos que trabajar, y no es fácil. Y trabajar todos, desde las administraciones, los hosteleros y todos los ámbitos para seguir cuidándola, pero también dándole cabida a todo, en la medida de lo posible, porque no es cierto que en la Feria haya habido flamenco desde siempre. Y hay muchas demandas en este sentido".

Respecto a la polémica de los cambios de ubicación de casetas, Carrasco destaca en su balance que ha habido quien está contento y hay quien no, "pero es cuestión de adaptarse un poco y esperemos que no haya más cambios y lo que se pueda corregir, que se corrija".

Desde la caseta de la Hermandad de la Sed, el hermano mayor, Rafael Fernández, hace un balance "espectacular" de la Feria. "Hemos estado desbordados con la caseta y se nos ha ido de las manos. El cambio ha estado muy bien". Sin embargo, Fernández añade que siempre "hay cositas que mejorar" como la normativa, que ha sido "demasiado exigente y seguro que para el año que viene nos reuniremos con el delegado Francisco Zurita y llegaremos a un encuentro. Son exigencias como los baños de discapacitados y sus medidas, la limitación del horario de la música, la cocina... Y a la hora del montaje también te piden que esté montada el martes antes, pero en general la Feria ha sido muy buena".

Un "balance positivo", y aunque la lluvia del viernes rompió los esquemas de los caseteros, "en general el balance es bueno. Exceptuando dos días, el resto los he tenido muy bien. Y respecto a mejoras, pues sí que vería necesario mejorar el albero y el piso", apunta desde la caseta Papanata, David Marqués.

Una de las casetas afectadas por el cambio de ubicacion fue Jerez-Londres, desde donde Juan Manuel Esquitino espera estar el próximo año "en un sitio mejor donde podamos defender la caseta, el estilo de comida y de baile. No nos han dejado trabajar a nuestra manera, nada más que con los socios", y añade que, según otros feriantes, "la Feria de 2025 no ha sido como la del año pasado respecto a ventas y ha bajado por lo menos un 20%. No sabemos si achacarlo al cambio, porque normalmente la Feria suele ser a primeros de mayo".

Gestos para embellecer la Feria

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, calificó la Feria de 2025 como una de las "más bonitas y seguras del mundo" y adelantó algunas intervenciones para el próximo año, como el albero, que se cambiará "porque hace años que no se realiza una inversión en condiciones al respecto. Y lo haremos a lo largo del año para que cuando comience la instalación de la Feria 2026, el albero esté ya asentado. Asimismo, también hemos tomado nota y el próximo año haremos unos gestos para embellecer más si cabe la Feria".

Pelayo agradeció el "esfuerzo tan grande que han hecho los caseteros porque la Feria, claramente, ha tenido una mayor altura y nuestras casetas tienen una belleza singular y especial, en una Feria abierta. Una Feria que ha tenido un balance muy positivo en esa defensa de la Feria tradicional, ya que de las 177, 156 son tradicionales. Una línea en la que vamos a continuar el año que viene".

Además, ha resaltado la ausencia de incidentes relevantes, la consolidación de las novedades en materia de ubicación de casetas con una importante potenciación de las actuaciones flamencas por parte de los caseteros y el estreno de la nueva iluminación que, "junto al realce del Paseo de Caballos la vuelven a convertir en una Feria única".

En cuanto a la repentina lluvia del pasado viernes, la alcaldesa ha destacado que “todo ocurrió con una cierta serenidad, a pesar de la intensidad del agua caída durante varios minutos”, por lo que ha querido agradecer a todos los responsables y trabajadores municipales implicados en esta Feria "su rápida reacción para que solo minutos después de la tormenta todo estuviera en condiciones”.

Por último, se ha puesto en valor en gran trabajo hecho desde el área de Igualdad, concretamente desde el Punto Violeta que ha atendido durante la Feria a 3.139 personas de las que 2.656 han sido mujeres y 465 hombres. Por su parte, el servicio de acompañamiento ha atendido a un total de 787 personas, de las que 675 han sido mujeres y 112 hombres, y ofreciendo un total de 45 bonos de taxi.