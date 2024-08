Balance del PSOE de un año de gobierno municipal: "Pelayo no tiene plan para Jerez"

El Grupo Municipal Socialista de Jerez ha lamentado que "el gobierno de la alcaldesa, senadora y presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, viva en otra realidad distintas a los jerezanos" y advierte de la "situación crítica del Ayuntamiento de Jerez y empresas municipales. Después de un año de gobierno, los jerezanos se preguntan cuál es el plan para Jerez de la alcaldesa para Jerez. Los socialistas lo tienen claro, el Partido Popular de Jerez y la alcaldesa Pelayo no tiene un plan para Jerez, no hay rigor, ni orden, ni autocritica, es un gobierno 'mediocre' que no tiene proyecto ni modelo de ciudad. No hay iniciativa ni medida que haya mejorado la vida de los jerezanos".

"Jerez no es una prioridad para la alcaldesa Pelayo, pasa más tiempo en Madrid que en Jerez, acumula cargos como alcaldesa, senadora y presidenta de la FEMP siendo la regidora de las que más cobra en toda España, 120.000 euros. Jerez necesita una alcaldesa a tiempo completo, no una alcaldesa que está más de 100 días en Madrid para ejercer sus otros cargos", afirma el PSOE.

Sobre la subida de impuestos, los socialistas aseguran que se ha subido el IBI: "La alcaldesa mintió, prometió no subir los impuestos a los jerezanos y ahora suben los impuestos en 24 millones de euros como el agua, la basura, el IBI, impuesto de actividades económicas, plusvalía, impuesto de construcciones, el impuesto de circulación, es decir, la mayor subida de impuestos de la historia de Jerez. Y todo ello, para no mejorar los servicios públicos, todo lo contrario, Pelayo sube los impuestos para subir en 21 millones de euros los 'sueldazos' a una elite del Ayuntamiento".

Sobre la limpieza, el PSOE entiende que "Jerez está más sucio. La alcaldesa prometió mejorar la limpieza y lo que ha hecho es empeorar el servicio, no funciona. No contratan personal eventual para sustituir las bajas, no amplían la plantilla, no se limpian los contenedores, y se ha reducido la frecuencia de limpieza. El despilfarro económico forma parte del ADN de un gobierno local que prometió garantizar la estabilidad financiera, las nóminas y el pago de proveedores, y en tiempo récord, han puesto en riesgo las nóminas, 35 millones de euros más de deuda, impagos a las empresas en 10 millones de euros y facturas en el cajón por encima de los 61 millones de euros. Un caos económico basada en gastar más de lo que ingresa".

Sobre la seguridad ciudadana, los socialistas vuelven a echar de menos al Grupo Beta: "Prometió luchar contra la delincuencia, y ahora Jerez es más insegura. El gobierno de Pelayo oculta la delincuencia, el aumento de actos delictivos en el centro y en los barrios está generando alarma vecinal a raíz de la decisión personal de la alcaldesa de eliminar el Grupo Beta de la Policía Local, el 'grupo operativo de paisano' que luchaba contra la delincuencia".

"Un ejemplo de la inoperancia es la Delegación del Centro Histórico que pretendía seguir potenciando los logros del anterior gobierno socialista. Pues bien, esta Delegación se ha convertido en un año en la 'Delegación Fantasma' del Ayuntamiento, por su falta de operatividad y funcionalidad, claro ejemplo, es el balance de obras paralizadas como en el Museo del Flamenco, Plaza San Juan, o el tramo de San Marcos a Santiago", añade la nota de prensa.

Sobre la renovación de la flota de autobuses, de actualidad esta semana al salir ardiendo otro autocar y al anunciar el gobierno municipal que estudia rescindir el contrato con la empresa turca, el PSOE sostiene que "fue una de las principales promesas de la alcaldesa, pero la única certeza es que el servicio de autobuses esta peor, con los 21 millones de sobresueldos se podrían haber comprado 55 autobuses. En todo caso, los impagos de 1.5 millones a las empresas de recambios de piezas, autobuses quemados por falta de mantenimiento y la falta de personal está poniendo en riesgo a los usuarios y conductores de autobuses".

La nota añade otras sospechas sobre las que el PSOE todavía no ha interpuesto denuncia y continua criticando la utilización "del fondo de contingencia o el pago de 10 millones de euros sin crédito presupuestario. El gobierno de Pelayo es un gobierno débil, una alcaldesa que miente y traiciona los intereses de Jerez para defender a la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla. Las obras del Museo del Flamenco paralizadas, el Centro de Salud de la Zona Norte en un cajón, el Centro Tecnológico del Vino sin avanzar, llevan seis años anunciado la misma inversión, sin noticias de la ampliación de la carretera de los Albarizones, el Hospital de Jerez bajo mínimos, aumenta las listas de espera para operaciones, los Centros de Salud cerrados y sin médicos".

Por último, los socialistas consideran que "hemos pasado del Plan Jerez al Plan Mentiras de Pelayo, que ha supuesto la mayor subida de impuestos de la historia de Jerez, la mayor subida de productividades y gratificaciones a una elite del Ayuntamiento mientras las calles están más sucias, a oscuras y levantadas".