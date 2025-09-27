Los ‘Bañistas’ celebran los 20 años de vida del Hammam Andalusí Jerez

Hammam Andalusí Jerez acogió este viernes la inauguración de la exposición ‘Bañistas’, para celebrar sus 20 años de vida a través de la mirada de 20 autores de Jerez o con vinculación con la ciudad. Participan: Valentín Agrela, Alberto Belmonte, Guillermo Bermudo, Carmen Chofre, Daniel Daza, Humberto del Río, Manuel del Valle, Daniel Diosdado, Gabriela Diosdado, Ana Fernández, Inés Jiménez, Pepe Márquez, M. Martín Morgado, Domingo Martínez, Miguel Parra, Luisa Porras, Juan Luis Rodríguez de Medina, Jesús Rosa, Cari Soto, Claudia Suárez y Víctor González. La muestra se podrá visitar hasta el 7 de noviembre.