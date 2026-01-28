La barriada de La Asunción en Jerez se rebela contra la consejera Rocío Díaz

La barriada de la Asunción ha reaccionado con profunda indignación a las declaraciones realizadas este martes por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz Jiménez, en una entrevista concedida a un medio de comunicación.

En dicha intervención, la consejera aseguró haber mantenido alrededor de 50 reuniones con la vecindad y afirmó que existe un contacto permanente con la barriada. Asimismo, desvinculó a la Junta de Andalucía de la responsabilidad sobre las obras de rehabilitación, negando -según denuncian los vecinos- "relación alguna entre estas y la caída del falso techo en algunas viviendas, y señalando directamente a las personas propietarias como responsables de la situación". Unas declaraciones que, según critican los vecinos, "trasladan la carga de la responsabilidad a familias que en muchos casos se encuentran en situación de vulnerabilidad".

Desde la barriada manifiestan "su sorpresa y malestar2 ante estas afirmaciones, que consideran "alejadas de la realidad". Vecinos aseguran que el número de reuniones mantenidas “no se acerca ni de lejos” a las mencionadas por la consejera y denuncian que la Junta de Andalucía "se ha desentendido del problema desde el inicio". En este sentido, invitan públicamente a la consejera a visitar la barriada y conocer de primera mano la situación que atraviesan.

Entre las principales quejas, la vecindad señala "que se les negó el derecho a elegir las empresas constructoras, que no tuvieron acceso a la documentación del proyecto y que no fueron informados de que figuraban como promotores de las obras hasta dos años después. Eso es lo que debería tener en cuenta la consejera”, señala uno de los afectados.

Otra vecina denuncia que las reuniones mantenidas con la Administración "fueron utilizadas para presionar a las familias, advirtiéndoles de que deberían devolver el 50% de la subvención si las obras no se finalizaban, pese a que dicho dinero se encuentra en manos de empresas constructoras que no han terminado los trabajos o los han ejecutado de forma deficiente, tal y como refleja la auditoría".

El clima de inseguridad es otro de los aspectos más preocupantes para la población. “Vivimos con angustia ante la posibilidad de que ocurra una catástrofe. Estamos hartos de llamar a emergencias cada vez que llegan las lluvias”, explica otra vecina.

Los residentes se sienten “traicionados, abandonados y estafados” por las distintas instituciones implicadas, y consideran que las declaraciones de la consejera "no han hecho más que agravar el conflicto". “A la clase política se le olvida que está al servicio del pueblo andaluz, y no al contrario. La caída del techo se debe al mal arreglo de los bajantes, que es consecuencia directa de las obras. Que dejen el atril y se pongan a trabajar”, afirma otro vecino.

Por su parte, la presidenta de la asociación de vecinos, Verónica de la Flor, ha mostrado su indignación, asegurando que la Junta de Andalucía solo ha reaccionado tras las movilizaciones vecinales y la repercusión mediática. “Desde hace siete meses, ni la Junta ni el Ayuntamiento se han puesto en contacto con nosotros, y esta persona ni siquiera se ha dignado a llamar o visitar la barriada”, denuncia. Además, afirma que existen pruebas de informes firmados que dan por correctas unas obras que califican de “desastrosas”.

La barriada de la Asunción resume la situación actual en un sentimiento generalizado de "indignación, impotencia y falta de humanidad por parte de las instituciones". Una de las vecinas afectadas por las obras describe: "Agradecemos su interés por la situación de la barriada y las numerosas reuniones que, según indica, ha mantenido con los vecinos. Lamentablemente, dicho interés no se ha visto reflejado en el resultado de las obras ejecutadas con subvención pública, cuyo estado actual es sobradamente conocido por quienes las padecen a diario. Entendemos que las reuniones tenían como objetivo mejorar la situación del barrio. Sin embargo, el resultado final demuestra que ese objetivo no se ha alcanzado. Los problemas persisten y, en algunos casos, se han agravado tras la intervención realizada. Confiamos en que el interés manifestado se traduzca esta vez en soluciones reales y no únicamente en referencias a encuentros pasados".