María, vecina de la barriada de La Asunción en Jerez, aún tiene el susto en el cuerpo. Al mediodía de este jueves parte del techo de una habitación de su casa se desplomó sobre las dos camas que tiene para sus nietos. "Estoy asustada y preocupada, no me quiero ir de mi casa", declara María.

"Yo he nacido en esta casa y nunca hemos tenido problemas de humedad. Todo ha comenzado con las obras de rehabilitación de la barriada, unas obras que han sido una ruina. La pared del cuarto que da a la fachada comenzó a ponerse marrón, yo la limpiaba con lejía, la pintaba... Pero al parecer ha hecho un efecto capilar y el agua llegó al techo de escayola que se ha caído hoy", cuenta María.

"Estoy muy nerviosa, a saber cómo tengo el azúcar. Al parecer me dicen que la bóveda no está afectada y no me tengo que ir de casa. Esta habitación la arreglé para que vinieran mis nietos cuando sus padres trabajan y ahora está destrozaita", lamenta la vecina. "También tengo una grieta en la cocina, ay Dios mío... Han venido del Ayuntamiento, la delegada Belén de la Cuadra y una técnico, y también la delegada de Asuntos Sociales, porque yo tengo una pensión mínima. Con las últimas lluvias fuertes todo empeoró y ha pasado lo que ha pasado...", declara María.

La presidenta de la Asociación de Vecinos La Integración, Verónica de la Flor, denuncia que "ha ocurrido lo que ya sabíamos, se ha venido un techo abajo. Llevamos cinco años esperando soluciones, que alguien dé la cara por estas malditas obras, ¡las dichosas obras!".

A principios de este mes, el colectivo vecinal ya alertó de la situación de algunas viviendas de la barriada, como la de María, mostrando su profunda preocupación por la situación "crítica" en la que se encuentran los vecinos tras las lluvias de hace semanas. Con las últimas precipitaciones, lo que se temía, ha ocurrido: "Vamos de mal a peor. Y no sólo María, es que sus vecinos también tienen grietas por filtraciones de la fachada y todo a raíz de las obras de rehabilitación".

La asociación sigue esperando una solución a los problemas ocasionados "por la mala ejecución de una subvención europea de casi seis millones de euros, fondos IT, que se destinaron a mejorar las condiciones de la barriada. Desde finales de 2022 y principios de 2023, hemos estado pidiendo la colaboración y el apoyo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para solucionar los problemas que esta subvención ha generado, pero hasta ahora no hemos visto una respuesta efectiva", recuerda la presidenta.