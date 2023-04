Una arqueta mal colocada trae de cabeza a los vecinos de la barriada Las Flores

Una arqueta colocada en la intersección de la calle Palomo con la avenida de Espera está acabando con la paciencia de los vecinos. Recientemente se ha hecho obra en la zona y se ha renovado dicha arqueta, que en lugar de ir en el acerado, está en la calzada, estando en el paso de los vehículos.

Vecinos de esta zona denuncian que cada vez que pasa por encima de la arqueta un coche, "el ruido es infernal, puesto que no sólo está en la calzada sino que además la tapa no cierra bien". "Hicieron obras en la barriada y han sido nefastas. La arqueta que han puesto es enorme y la tapa no encaja y cuando pasa un coche es terrible el ruido que hace", critica Juan, vecino afectado.

"Aquí lo hemos denunciado pero no se pone solución. Por las noches el ruido provoca verdaderos sustos a los vecinos y ya no sabemos qué hacer. No es nuestra responsabilidad controlar esto y verificar que las obras se han hecho correctamente", añaden los vecinos, quienes reconocen que "las noches son eternas, no hay descanso para nosotros. En el silencio de la noche, un ruido así se multiplica".

Urbanización de la barriada Las Flores

La empresa constructora Martín Casillas SLU fue la elegida, hace un año, para ejecutar las obras de terminación de la urbanización de la barriada Las Flores.

Esta actuación, con un coste de unos 584.881 euros, interviene en un tramo de la calle Golondrina, en las calles 4281 y 4284 así como en la margen derecha de la avenida de Espera. Con ella se pretendía acabar una urbanización que se inició en 2008, pero que quedaron paralizadas cuando estaban al 50% de ejecución debido a la quiebra de la empresa que las estaba adjudicando.