La Marquesa en Jerez: entre botellones, malas hierbas y boquetes

Los vecinos de La Marquesa no pueden más. El pasado 7 de mayo los representantes vecinales tenían una reunión en la delegación de Medio Ambiente para tratar temas “urgentes, pero nos la han suspendido”. “El problema es cada vez vamos a peor, no arreglan nada de nada. Lo que se va estropeando no se arregla. En la reunión mantenida con la alcaldesa el año pasado se le entregó un dosier con toda la información, pero para nada”, lamentan desde la asociación.

El colectivo alerta del mal estado en el que se encuentra el acerado (por ejemplo la calle Laguna), “que es un peligro para nuestros vecinos”. “No hay una solución eficaz al asunto de los excrementos de los perros que hay por nuestras calles, que es tremendo. Hay deficiencias en el arbolado de calles, jardines, parterres, falta de podas, recogida de naranjas, que no recogen... El mal estado de la zona infantil, la falta de intervención en el polideportivo que lleva años sin arreglarse... Es que son muchas cosas”, apuntan.

La asociación vecinal reclama un arreglo urgente del acerado.

Otro gran problema que están sufriendo los vecinos son los botellones en zonas verdes, incluso en los parques infantiles: “Llevamos tiempo denunciando estos actos, pero vemos que la Delegación de Seguridad de nuestro Ayuntamiento no funciona bien, esperemos que mejore dicho servicio”.

“Conclusión: pagamos impuestos, pero no se nota en nuestro barrio. Jerez no es sólo el centro, hay que mejorar todas las barriadas. Ya nos subieron el agua y el alcantarillado y lo próximo que viene será la subida del IBI. Después, ¿qué nos subirán? ¿Para qué queremos tener la mejor Feria, la mejor Semana Santa, el mejor Campeonato de España de Motociclismo y nuestras zambombas, si después nuestros barrios están en mal estado?”, pregunta la asociación vecinal, haciendo un llamamiento al Ayuntamiento a intervenir de forma urgente e integral en la barriada.