El barrio de La Asunción celebrará su clásica verbena el 13 de septiembre

El barrio de La Asunción celebrará el próximo 13 de septiembre su Verbana popular, una cita que ha sido presentada en el Palacio de Villapanés con presencia de los delegados de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, y Participación Ciudadana, Carmen Pina. En el acto ha estado presente la presidenta de la AAVV La Integración, Verónica de la Flor, la directora del Centro Comercial La Asunción, Alicia Martínez, el colaborador del evento, Eduardo Ordóñez, y los presentadores del espectáculo, Javier Bocanegra y Miriam Bocanegra. Han asistido también los artistas Macarena de Jerez, Pescaílla de Jerez, Alfonso Carpio El Mijita y Ángel Torres.

El Ayuntamiento de Jerez colabora con la asociación de vecinos La Integración en la organización de un evento flamenco que se enmarca en el programa de la Fiestas de la Vendimia 2025, y que se propone repetir el éxito obtenido el año pasado, en una jornada en la que el barrio de La Asunción reivindica sus raíces flamencas. El espectáculo se celebrará frente al CC La Asunción, con entrada libre hasta completarse aforo.

Los representantes municipales han expresado su satisfacción ante la celebración de una nueva edición de esta Verbena Flamenca, que vienen a enriquecer el amplio y variado programa de espectáculos de las Fiestas de la Vendimia, y además favoreciendo una noche de convivencia y encuentro al aire libre en la barriada de La Asunción, que se convierte en anfitriona en un evento lleno de talento y arte. Francisco Zurita ha recordado que “el año pasado fue un absoluto éxito de público”, dando las gracias a artistas, patrocinadores, y colaboradores, que se dan la mano para repetir una noche inolvidable. Carmen Pina, por su parte, ha agradecido muy especialmente la iniciativa de la AVV La Integración, señalando cómo los vecinos se convierten en protagonistas de la programación del barrio, “ahí es donde empezamos a hacer la transformación social y cultural que enriquece a Jerez. Agradezco a la barriada de La Asunción cómo se están implicando, eso es lo que hace a Jerez crecer, el movimiento vecinal que busca la esencia de cada barrio, como estamos viendo en nuestras barriadas jerezanas”.

Desde la AVV La Integración, Verónica de la Flor ha agradecido el esfuerzo del Ayuntamiento, vecinos, colaboradores y artistas, que se han volcado en esta Verbena Flamenca. Las actuaciones comenzarán a las 22 horas, y contarán con artistas como María del Carmen Fernández Amores, Macarena de Jerez, Pescaílla de Jerez, Alfonso Carpio El Mijita, Ángel Torres, Alberto Sánchez El Almendro y Eva del Cristo. A la guitarra estarán Jesús Agarrado El Guardia y Jesule del Puerto, y a las palmas José Cantarote, Ale Vargas y Salvador Fanega.

Esta Verbena Flamenca cuenta con el apoyo entre otros de la Yeguada Aquilino Fraile, Churrería Bar El Cazador, Box Car Jerez, Panadería Atlántico, GonBerAuto, Bar Raúl, New Car, Auto Cristal Ralarsa, la Asociación Cultural Nuestro Padre Jesús de Narazet y Mercasa.